Home News TV-News

"Franz-Beckenbauer-Supercup: Stuttgart - Bayern": Die Premiere

"ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München"

Der Franz-Beckenbauer-Supercup

16.08.2025, 06.45 Uhr
von John Fasnaugh
Der Franz-Beckenbauer-Supercup feiert Premiere: VfB Stuttgart gegen FC Bayern München in der MHPArena. Ein hochkarätiges Duell, das live bei SAT.1 übertragen wird.
FC Bayern München - VfB Stuttgart
Wenn der FC Bayern und der VfB Stuttgart im Südderby aufeinandertreffen, ist das immer auch eine Frage der Ehre - für die Münchner umso mehr, wenn es nun um den ersten Sieg beim "Franz-Beckenbauer-Supercup" geht. Im Bild: Konrad Laimer (links) und Jamie Leweling bei der Bundesliga-Partie zwischen Bayern und Stuttgart im Oktober 2024.  Fotoquelle: 2024 Getty Images/Adam Pretty
Auch für ihn ist die Saison noch nicht ganz vorbei: Matthias Opdenhövel moderiert die beiden Relegationsspiele zwischen Heidenheim und Elversberg.
Auch für ihn ist die Saison noch nicht ganz vorbei: Matthias Opdenhövel moderiert die beiden Relegationsspiele zwischen Heidenheim und Elversberg.  Fotoquelle: SAT.1/Nadine Rupp

Ein ganz neuer Wettbewerb ist es nicht, aber doch eine Premiere. Deutscher Meister gegen DFB-Pokalsieger – seit 1987 gibt es dieses Aufeinandertreffen kurz vor dem Start der neuen Bundesligasaison, wobei der Pokalsieger üblicherweise Heimrecht hat. Bis 1996 hieß der Ein-Spiel-Wettbewerb "DFB-Supercup", nach einer längeren Aussetzung ab 2010 dann "DFL-Supercup". Jetzt wird daraus also der "Franz-Beckenbauer-Supercup". Die erste Ausgabe nach der Umbenennung bestreiten der VfB Stuttgart und, sehr passend, der FC Bayern München – live bei SAT.1.

SAT.1
ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München
Sport • 16.08.2025 • 19:30 Uhr

Im Dezember 2024 fassten DFL und DFB den Entschluss, aus dem "DFL-Supercup" einen "Franz-Beckenbauer-Supercup" zu machen – dem im Januar 2024 verstorbenen Kaiser zu Ehren. "Lichtgestalt" des deutschen Fußballs war Beckenbauer, und natürlich eine Vereinsikone beim FC Bayern. Den Münchnern, die als Favoriten auf den Platz gehen, würde es insofern sicher besonders gut passen, diesen ersten "Franz-Beckenbauer-Supercup" zu gewinnen. Aber ein Selbstläufer dürfte es nicht werden: Der VfB war schon im letzten Jahr ganz dicht dran, verlor das damalige Supercup-Spiel gegen Bayer Leverkusen erst im Elfmeterschießen. Zudem wird's ein Heimspiel für die Schwaben: Die Partie findet in der Stuttgarter MHPArena statt.

Die "ran"-Vorberichterstattung bei SAT.1 startet um 19.30 Uhr, nach einer kurzen "newstime"-Unterbrechung (19.55 Uhr bis 20.05 Uhr) wird die Partie dann um 20.30 Uhr angepfiffen. Als Moderator führt Matthias Opdenhövel durch den "Supercup"-Abend, unterstützt von Reporterin Andrea Kaiser und Experte Markus Babbel. Es kommentiert Jonas Friedrich. Parallel überträgt auch Sky die Partie im Pay-TV.

Derzeit beliebt:
>>Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?
>>"Tage mit Naadirah": Kritik zum ARTE-Drama mit Christoph Humnig
>>Giovanni Zarrellas Sohn: Unter Vertrag bei diesem Bundesliga-Verein!
>>"DFB-Pokal Auftakt": Arminia Bielefeld gegen Werder Bremen im ZDF

Derweil dürfen sich Fußball-Fans auch schon auf das nächste Highlight im Free-TV freuen: Am Freitag, 22. August, startet die Bundesliga mit der Begegnung zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig in den ersten Spieltag der Saison. Die Übertragung startet um 19.50 Uhr bei SAT.1.

ran Fußball: Franz-Beckenbauer-Supercup – VfB Stuttgart – FC Bayern München – Sa. 16.08. – SAT.1: 19.30 Uhr

Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
Rückschläge kennt jeder. In der WISO-Dokumentation "The Finest Fckup" wird die bewegende Geschichte von Ex-Fußballer Dominik Popp erzählt, der trotz Scheitern nicht aufgibt.
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"

Du willst alle Sender live im Stream verfolgen? waipu.tv bietet alle top TV-Sender in HD, über 69 Pay-TV-Sender und mehr als 30.000 Filme, Serien und Shows auf Abruf. Jetzt abonnieren!*
*Die mit * gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links. Kommt über einen solchen Link ein Einkauf zustande, erhält prisma eine Provision. Für dich entstehen dabei keine Mehrkosten. Wo, wann und wie du ein Produkt kaufst, bleibt natürlich dir überlassen.


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Andrea Kiewel damals und heute: So hat sich die Moderatorin verändert!
Hättest du sie erkannt?
Moderatorin Andrea Kiewel steht in glitzerndem Shirt nach der Show" Kiwis große Partynacht" im Studio Adlershof.
Bachelor Felix Stein über seine Vergangenheit: Das ist seine prominente Ex!
„Die Bachelors“
Felix Stein (links) und Martin Braun verteilen ab dem 18. Juni als "Die Bachelors" Rosen und suchen die große Liebe.
Start der 13. Staffel von "Das große Backen" auf SAT.1
"Das große Backen"
Das große Backen
Gänsehaut-Garantie: Beatrice Egli eröffnet Frauen-EM!
Ohne Gage
Beatrice Egli bei der Eröffnung der Fußball-EM 2025 in der Schweiz.
Die Kunst des Scheiterns: Die Geschichte von Dominik Popp
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
"The Finest Fckup: Wie man aus Scheitern lernt"
Max Kruse wird RTL-Experte – Rückkehr zum Fußball für Jana Wosnitza
Neuerungen bei RTL Sport
Ein Gruppenfoto der Protagonisten der virtuellen Pressekonferenz von RTL Sport.
Thomas Müller wechselt zu Vancouver Whitecaps: Hier kann man die MLS verfolgen
Müllers MLS-Abenteuer
Thomas Müller
Top-Duelle und packende 3. Liga-Action im August!
Die Fußball-Kracher bei MagentaSport
Harry Kane mit der Meisterschale und Medaille
Martina Reuter: "Ich möchte nicht mehr so sein"
Gewichtsverlust
SAT.1-Frühstücksfernsehen
Trauer um Ulli Potofski: „Deine Wärme, das war einzigartig“
Rückblick auf sein bewegtes Leben
Ulli Potofski (rechts) nahm an der Seite von Profi-Tänzerin Kathrin Menzinger (links) an der neunten Staffel der RTL-Show "Let's Dance" im Jahr 2016 teil.
Revolution der Nachbarschaft: Wie Städte wieder Gemeinschaft leben
"plan b: Auf gute Nachbarschaft"
plan b: Auf gute Nachbarschaft
Deutschlands Hit-Show feiert Jubiläum am Wörthersee!
"Starnacht am Wörthersee"
"Starnacht am Wörther See"
Dieser Pferdefilm bricht alle Klischees!
"Mein wildes Herz – Alles auf Sieg"
"Mein wildes Herz - Alles auf Sieg"
Ein Baby, ein Mord und viele Fragen
"Erzgebirgskrimi – Familienband"
Erzgebirgskrimi - Familienband
Sommer 1999: ZDF-Komödie mit Nostalgie, Pommes und Herzklopfen
"Für immer Freibad"
"Für immer Freibad"
Barbara Schöneberger und Jana Ina Zarrella: Ihre gemeinsame Leidenschaft!
"Man darf ja gar nichts mehr sagen"
Jana Ina Zarrella, Giovanni Zarrella und Barbara Schöneberger
„Wunderschön!“: Spannende Fakten zur beliebten Reisesendung im WDR
Urlaubsfeeling im TV
Bei "Wunderschön!" werden die Zuschauer an herrliche Orte mitgenommen. Moderator Stefan Pinnow war mit Guide Sanni Diesner unterwegs. Der Weg führte ihn entlang der Lahn -. Von Marburg bis zum Rhein.
„Marcel war anders“: Kritik an TV-Darstellung in „Aktenzeichen XY... ungelöst“
Rätselhafter Tod
Rudi Cerne moderiert "Aktenzeichen XY... Ungelöst" seit mehr als 20 Jahren.
Peinliche Panne: Judith Rakers verrät kurioses Dating-Missgeschick
WhatsApp-Fauxpas
Ups, das ging nach hinten los! Judith Rakers versendete intime Fotos an den falschen Empfänger!
Caro Cult im Interview: "Frauen haben genauso ein Recht darauf, wütend und laut zu sein"
Im Interview
Caro Cult im Interview
Diese Highlights erwarten dich bei der Starnacht am Wörthersee
Musikshow
"Starnacht am Wörther See"
Neue DVD-Highlights der Woche: "Passenger", "Shadow Force" und "Niki de Saint Phalle"
DVD-Highlights
Passenger
True-Crime-Sensation: Der Fall Amanda Knox als Serie
Justizdrama
The Twisted Tale of Amanda Knox
Caro Cult über die Gehälter im Filmbusiness: "Frauen verdienen oft ein Drittel weniger"
Gleichberechtigung
Caro Cult im Interview
Sky du Monts letzter Akt: Ein filmreifer Abschied
Karriereende
Sky du Mont
Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?
Neuer Film?
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Start der zweiten Staffel von "Love Island VIP": Das ist der vollständige Cast!
Auf RTLZWEI
Von Dschungelkönig bis GNTM-Teilnehmer: Dieser Cast verspricht heiße Flirts, Temperament und jede Menge Drama!
Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt
"heute-show spezial"
heute-show spezial
Kultfigur verlässt die "Rosenheim-Cops" – Ersatz steht endlich fest
Endlich Klarheit
Ursula Maria Burkhart (Rolle: Verwaltungsbeamtin Marianne Grasegger), Marisa BURGER (Rolle: Sekretaerin Miriam Stockl), Karin Thaler (Rolle: Hofer-Hofbesitzerin Marie Hofer), Anastasia Papadopoulou (Rolle: Rechtsmedizinerin Elena Dimos), Sarah Thonig (Rol
Das ist Roland Kaisers Ehefrau Silvia
Eheleben
Roland Kaiser mit Ehefrau Silvia und Tochter Annalena.