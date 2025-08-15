Home News TV-News

"heute-show spezial": Eine Beleuchtung der Tabak- und Vapingindustrie

"heute-show spezial"

Tabakindustrie enthüllt: Wie "Vapen" junge Raucher anlockt

15.08.2025, 06.45 Uhr
von Rupert Sommer
In der "heute-show spezial" nehmen Lutz van der Horst und Fabian Köster die Tabakindustrie unter die Lupe. Sie enthüllen, wie das Vapen junge Menschen verführt, und zeigen die Marketingstrategien der Branche auf.
heute-show spezial
Lutz van der Horst (links) und Fabian Köster sind ein bestens eingespieltes Reporter-Team.  Fotoquelle: ZDF/Thomas Wolfschläger
heute-show spezial
Gerade junge Zielgruppen schätzen das "Vapen".  Fotoquelle: IStock/HAZEMMKAMAL
heute-show spezial
Fabian Köster setzt auf das Prinzip hartnäckigen Nachfragens beim Recherchieren.  Fotoquelle: ZDF/Fabian Stuertz
heute-show spezial
Vielen Raucherinnen und Rauchern gilt ein Zug an der E-Zigarette als vermeintlich weniger gesundheitsschädlich.  Fotoquelle: IStock/Alanh

Die ZDF-Freitagabendsendung "heute-show spezial" widmet sich einmal mehr einem eher ernsten Thema – mit einem trotzdem etwas anderen Zugang, als das etwa eine streng wissenschaftliche Dokumentation machen würde. Dafür stehen die beiden Show-Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster, die mit der ihnen eigenen Mischung aus Neugierde, Hartnäckigkeit und Unverfrorenheit im Lande recherchieren. Diesmal geht es ihnen um einen Blick hinter die Kulissen der Tabakindustrie und deren Marketingmechanismen.

ZDF
heute-show spezial
Reportage • 15.08.2025 • 23:15 Uhr

Dampfen statt rauchen – oder besser lieber ganz verzichten?

Die Sendung trägt den Untertitel "Rauchst Du noch oder dampfst Du schon?" und widmet sich dem populären "Vapen", das vor allem bei jüngeren Zielgruppen immer mehr zur Modeerscheinung geworden ist. Zwar sinken seit den 1980er-Jahren die Anteile der Raucherinnen und Raucher an der erwachsenen Bevölkerung stetig. So rauchen laut Untersuchungen des Bundesgesundheitsministeriums insgesamt rund ein Fünftel der Frauen und Männer ab 18 Jahren im Lande. Der Prozentsatz der rauchenden 12- bis 17-Jährigen hat sich laut offiziellen Erhebungen in den vergangenen Jahren erheblich reduziert. Er sank von 27,5 Prozent im Jahr 2001 auf 6,8 Prozent im Jahr 2023.

Allerdings versucht über die Hintertür der "Verdampfer", mit einer angeblich etwas weniger problematischen Gesundheitsbelastung, das Rauchen bei den Jüngeren wieder trendy zu machen. Das Reporter-Team bemüht sich darum, die Verführungstaktiken der Industrie zu entlarven – mit forscher Aufklärung im "heute-show"-Stil.

heute-show spezial – Fr. 15.08. – ZDF: 23.15 Uhr

