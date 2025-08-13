Home News Star-News

Host Jimmy Kimmel wird Italiener – wegen US-Präsident Trump

Host wechselt die Staatsbürgerschaft

Jimmy Kimmel wird Italiener – wegen US-Präsident Trump

13.08.2025, 13.16 Uhr
von Franziska Wenzlick
Jimmy Kimmel hat die italienische Staatsbürgerschaft angenommen. Der Grund: die politische Lage in den USA unter Donald Trump.
Jimmy Kimmel
Der US-amerikanische Moderator und Comedian Jimmy Kimmel ist nun italienischer Staatsbürger.  Fotoquelle: 2025 Getty Images for UCLA Jonsson Cancer Center Foundation/Tommaso Boddi

Jimmy Kimmel ist nun Italiener. Wie der US-Comedian und Late-Night-Host im Podcast seiner Ex-Partnerin und Kollegin Sarah Silverman bestätigte, hat er die italienische Staatsbürgerschaft angenommen – wegen der politischen Lage in den Vereinigten Staaten unter Donald Trump.

"Was hier vor sich geht, ist so schlimm, wie man es sich vorgestellt hat. Eigentlich ist es sogar noch viel schlimmer", erklärte Kimmel. "Es ist einfach unfassbar. Ich habe das Gefühl, es ist sogar schlimmer, als Trump es gerne hätte."

Wie unter anderem der britische "Guardian" berichtet, hatte der 58-Jährige bereits im Juni von seinem neuen Status als italienischer Staatsbürger gesprochen. "Ich habe gerade die Staatsbürgerschaft erhalten, dank meiner geliebten Großmutter Edith", erklärte Kimmel damals bei einer Veranstaltung im italienischen Generalkonsulat in Los Angeles. Demnach seien die Urgroßeltern des Moderators einst von der italienischen Insel Ischia nach New York gezogen.

Donald Trump: Jimmy Kimmel ist "als Nächstes an der Reihe"

Vor wenigen Wochen hatte die angekündigte Absetzung der "Late Show" von Trump-Kritiker Stephen Colbert eine Welle der Empörung ausgelöst. Auch sein Kollege Kimmel hatte sich im Netz kritisch geäußert. Der US-Präsident hatte hingegen verlauten lassen, Colberts Talent sei "noch kleiner als seine Einschaltquoten". Auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social hatte Trump zudem geschrieben, der bekennende Demokrat Jimmy Kimmel sei "noch untalentierter als Colbert" und "als Nächstes an der Reihe".

Bereits in der Vergangenheit waren Trump und Kimmel aneinandergeraten: Als der Republikaner während der Oscar-Verleihung 2024 auf Truth Social über den Host Kimmel lästerte, las dieser den kritischen Post einfach live vor – und beendete das Ganze mit einem legendären Konter: "Isn't it past your jail time?" – Eine Anspielung auf die laufenden Straf- und Gerichtsverfahren gegen Trump.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

