„Rambo"-Prequel: Netflix-Star Noah Centineo übernimmt Kultrolle

Rambo-Prequel

Neuer Rambo ohne Sylvester Stallone: Netflix-Star übernimmt

12.08.2025, 14.54 Uhr
von Gianluca Reucher
Das Rambo-Prequel kommt ohne Sylvester Stallone. Stattdessen wird Netflix-Star Noah Centineo den jungen Rambo spielen. Ursprünglich wollte Stallone Ryan Gosling in dieser Rolle sehen.
Rambo
John Rambo, gespielt von Sylvester Stallone, ist längst eine absolute Kult-Figur.  Fotoquelle: vox
Noah Centineo
Noah Centineo soll den jungen Rambo spielen.  Fotoquelle: 2025 Getty Images/Monica Schipper

Mit "Rocky" und "Rambo" schrieb Sylvester Stallone Filmgeschichte. Fünfmal verkörperte er den Vietnamkriegsveteranen John Rambo, dessen Kampf mit traumatischen Kriegserlebnissen und der Rückkehr ins zivile Leben Millionen Kinobesucher fesselte. Der erfolgreichste Teil, "Rambo: First Blood Part II" von 1985, spielte laut "Box Office Mojo" rund 150,4 Millionen Dollar ein. Zuletzt erschien im Jahr 2019 "Rambo: Last Blood".

Jetzt ist ein Prequel in Planung – ohne Sylvester Stallone. Stattdessen wird ein junger Rambo zu sehen sein, gespielt von Netflix-Star Noah Centineo, wie das Branchenmagazin "Deadline" schreibt. Bekannt wurde der 29-Jährige durch "To All the Boys I've Loved Before" und den DC-Film "Black Adam".

Sylvester Stallone wollte Staffelstab an Ryan Gosling übergeben

Wie "Deadline" berichtet, inszeniert Jalmari Helander ("Sisu") den Film nach einem Drehbuch von Rory Haines und Sohrab Noshirvani. Die Dreharbeiten sollen wohl Anfang 2026 in Thailand starten. Favorit für die Veröffentlichung ist Lionsgate, das schon die letzten beiden Filme herausbrachte. Die Handlung bleibt geheim, doch erste Infos deuten darauf hin, dass die Jugendjahre Rambos während des Vietnamkriegs im Fokus stehen.

Stallone selbst soll zwar vom Projekt wissen, aber nicht beteiligt sein. Laut Insidern habe er erst kürzlich von Centineos Besetzung erfahren. Der Actionstar hatte eigentlich einen anderen Nachfolger im Sinn ...

In "The Tonight Show" verriet Stallone im vergangenen Jahr, er sehe Ryan Gosling ("Barbie") als perfekten Rambo. Die beiden hätten sich bei einem Dinner getroffen. "Er sagte immer wieder, dass er viel mit Rambo zu tun habe, und ich dachte, das ist interessant. Wenn ich jemals den Staffelstab weitergebe, werde ich ihn an ihn weitergeben, weil er die Figur liebt", so Stallone damals. Bisher hat sich der 79-Jährige nicht öffentlich zur neuen Besetzung geäußert.

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

