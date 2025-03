Megaflopp von "The Expendables 4"

The Expendables 4 enttäuschte an den Kassen und bei den Kritikern. Doch könnte Sylvester Stallone das Franchise mit einem fünften Teil wiederbeleben? Dolph Lundgren wäre unter bestimmten Bedingungen dabei.

Die Chancen dafür stehen derzeit: nicht gut. Dafür konnte "The Expendables 4" einfach nicht genug Vorschusslorbeeren ernten. Vor allem: Mit einem weltweiten Umsatz von nur 51 Millionen US-Dollar bei einem geschätzten Budget von rund 100 Millionen Dollar ist schon allein der Gedanke an eine weitere Fortsetzung abwegig.

Dolph Lundgren möchte wieder dabei sein – aber unter einer Bedingung

Die Hoffnung stirbt aber bekanntlich zuletzt – und in Hollywood stirbt sie noch später. Dolph Lundgren, der in allen bisherigen "Expendables"-Filmen mitspielte, schließt eine weitere Teilnahme jedenfalls nicht aus. Jedoch würde er nur unter eine Bedingung mitmachen: Mastermind Sylvester Stallone müsste sich wieder stärker kreativ in die Reihe einbringen. Der hatte bei den ersten drei Teilen noch am Drehbuch mitgeschrieben, und bei Teil eins saß er auch auf dem Regiestuhl. Bei "The Expendables 4" war er nur mehr als Darsteller an Bord – und spielte dabei nicht einmal die Hauptrolle.