"Terra X History: Bomben auf Deutschland": Infos zur Doku über die Luftangriffe des Zweiten Weltkriegs

80 Jahre nach dem Bombenangriff auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 wirft "Terra X History" mit renommierten Zeitgeschichtlern einen Blick auf den Bombenkrieg der Alliierten, der 70 Prozent der deutschen Städte in ihrem Kern zerstörte. Dresden, Köln, Essen, Dortmund, Hannover, Nürnberg und Chemnitz waren am schlimmsten betroffen. Im Frühjahr 1944 erlangten die Alliierten die uneingeschränkte Lufthoheit, doch die kriegswichtige Industrie verlagerte ihre Produktion in Höhlen oder Tunnels und konnte die Produktion an Kriegsgütern teilweise sogar noch erhöhen.