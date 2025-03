Sorgen um YouTube-Star: "Knockout" und Krankenhausaufenthalt

Der Grund: massive Magen-Darm-Probleme. "Am letzten Abend der Tour habe ich mich leider komplett zerschossen, was Magen-Darm und Nahrung angeht", erklärte Meinecke. "Es ging mir nicht wirklich gut." Wodurch genau die Beschwerden ausgelöst wurden, bleibt unklar. Auch nach seiner Heimkehr besserten sie sich nicht.

"Knockout" und Krankenhausaufenthalt

Zunächst suchte der YouTuber am Samstag eine Notfallpraxis auf. Doch eine schnelle Besserung blieb aus. Sein Zustand verschlechterte sich so drastisch, dass er am Sonntag schließlich in die Notaufnahme eingeliefert wurde. Er beschreibt es als einen "Knockout": "Ich konnte kaum noch sprechen oder gerade gucken."