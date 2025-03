Ralf Schumacher findet Vettels Kommentar zum Coming-out "völlig daneben"

Gehalt von Scholz, Merz und Co.: So viel Geld verdienen die Kanzlerkandidaten

Für sein Coming-out im vergangenen Jahr hat Ex-Formel-1-Rennfahrer Ralf Schumacher viel Zuspruch erfahren. Jetzt kommt er auch von einem ehemaligen Kollegen und viermaligen Weltmeister. "Es ist immer noch sehr schwer, sich im Sport zu outen und akzeptiert zu werden. Genau deswegen sind Vorbilder so wichtig, die den Mut aufbringen, sich zu outen", sagte Sebastian Vettel im Gespräch mit dem Schweizer "Tagesanzeiger". "Ich wüsste nicht, ob ich so mutig wäre. Deshalb sollten wir schätzen, wenn das jemand tut."

Vettel fuhr zwischen 2007 und 2022 in der Formel 1. Mit dem Team Red Bull wurde er zwischen 2010 und 2013 viermal in Folge Weltmeister. 2022 beendete er seine Fahrer-Karriere in der Königsklasse des Motorsports. Kontakt in die Szene hat der 37-jährige Heppenheimer aber offenbar noch immer. Dort sei Schumachers Outing "eigentlich gut aufgenommen worden", wie er fand. Dann fügte der regelmäßig für Klimaschutz eintretende Star hinzu: "Aber natürlich ist der Motorsport noch die Welt, in der alte weiße Männer eine Benzin-Party feiern."