Bill Kaulitz enttäuscht von One-Night-Stands: "Man ist zu betrunken oder man ist nicht betrunken genug"

Bill Kaulitz ist enttäuschende Bettgeschichten leid. "Bei euch ist das ja was anderes, ihr seid in einer Beziehung", sagt er in der aktuellen Folge des Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" zu seinem Bruder Tom. Er hingegen habe "viele One Night Stands", die nicht immer seinen Erwartungen entsprächen "Man vibet nicht so oder irgendwas passt nicht. Man ist zu betrunken oder man ist nicht betrunken genug", erzählt er.

Carmen Geiss und ihre Familie sind in Trauer. In emotionalen Instagram-Posts nimmt die Familie Abschied von ihrem vierbeinigen Familienmitglied.

Tom Kaulitz über Heidi: "Wir haben sofort gevibed"

"Ich muss echt sagen: Wenn ich das jetzt so höre – ich beneide dich da gar nicht drum", stellt sein Zwillingsbruder fest. Am besten laufe es im Bett, "wenn man leicht ist und sich keinen Kopf macht, oder man richtig verliebt ist in den anderen", weiß der 35-Jährige. In seiner Ehe mit Heidi Klum laufe glücklicherweise alles glatt: Die besten sexuellen Erfahrungen "jemals in meinem Leben" habe er mit seiner Frau gemacht, schwärmt Tom. "Weil man sich eben so gut kennt. Auch über die Jahre hinweg – das wird immer besser."