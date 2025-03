Betrug mit Corona-Hilfen hat "halbe Milliarde Euro Schaden" verursacht

In den vergangenen fünf Jahren wurden über 26.000 Ermittlungsverfahren wegen Corona-Betrugs eingeleitet. Der Schaden beläuft sich laut ZDF "frontal" auf fast 600 Millionen Euro, wobei Experten von noch höheren Summen ausgehen.

Der Betrug bei Corona-Hilfen und in Corona-Testzentren hat seit 2020 geringstenfalls einen mittleren sechsstelligen Schaden verursacht. Laut Recherchen des investigativen ZDF-Politmagazins "frontal" sind "mindestens 514 Millionen Euro durch Subventionsbetrug und mindestens 68 Millionen Euro durch Vergehen im Bereich der Corona-Testzentren" entstanden. Wie es in einer Mitteilung des Senders heißt, sei Experten zufolge sogar von "weitaus höheren Summen" auszugehen. Das Bundeswirtschaftsministerium rechne jedoch damit, erst Ende 2026 belastbare Zahlen nennen zu können.

Durch Anfragen bei allen Landeskriminalämtern und Wirtschaftsministerien habe das "frontal"-Rechercheteam erfahren, dass in den vergangenen fünf Jahren mehr als 25.000 Ermittlungsverfahren zu Corona-Subventionsbetrug sowie 1.200 Verfahren zur nicht ordnungsgemäßen Abrechnung in Testzentren eingeleitet worden seien.

Die Bundesregierung hatte über 71 Millionen Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt, auch die Bundesländer hatten Soforthilfeprogramme auf den Weg gebracht. Insgesamt seien in ganz Deutschland rund fünf Millionen Anträge für Corona-Hilfe von Unternehmern gestellt worden. Derzeit erwarte sich die Bundesregierung bis zu 700 Millionen Euro an Rückzahlungen; allerdings sei die Prüfung der sogenannten Abschlussrechnungen durch die Länder noch nicht abgeschlossen.