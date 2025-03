"Auf dem Nockherberg 2025": Kritik zur Fasten-Sendung mit Maximilian Schafroth

Dabeisein ist alles – auch wenn's schmerzt. In dieser Hinsicht erinnert das alljährliche Ritual des Politiker-Abwatschens in der BR-Sendung "Auf dem Nockherberg 2025" fast ein wenig an die Olympischen Spiele. Es geht um: Präsenz zeigen, sich im Scheinwerferlicht sonnen – und auch wenn es mal was auf die Mütze gibt, mehr oder weniger heiter lächeln. Zumindest im weiß-blauen Freistaat gilt die Devise: Man muss es sich schon verdient haben, nach allen Regeln der Kunst "derbleckt" zu werden.