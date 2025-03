Neuer Tom Cruise Film: Sturz bei Dreharbeiten

Am Set des neuen Films von Tom Cruise, der in den Pinewood Studios gedreht wird, hat sich John Goodman schwer verletzt. Die Dreharbeiten mussten unterbrochen werden.

Kaum etwas ist über diesen Film bislang bekannt: Unter höchster Geheimhaltungsstufe wird aktuell vor den Toren von London in den berühmten Pinewood-Studios das neuste Werk mit Tom Cruise (62) gedreht. Als Co-Star mit dabei ist auch John Goodman, bekannt unter anderem aus "The Big Lebowski". Am Set soll sich der Hollywood-Schauspieler einem Bericht der US-Online-Seite "TMZ" zufolge nun allerdings schwer verletzt haben.

So soll John Goodman in einer Szene so unglücklich auf seine Hüfte gestürzt sein, dass der Dreh unterbrochen werden musste. Aktuell erhole sich der 72-Jährige und soll in dieser Woche wieder zu den Arbeiten am Set dazustoßen.

Über den Film gibt es derzeit noch sehr wenige Informationen, nicht mal der Titel ist an die Öffentlichkeit geraten. Es soll sich allerdings um eine Actionkomödie handeln, die am 2. Oktober 2026 weltweit in den Kinos anlaufen soll. Zu der Handlung heißt es, dass der mächtigste Mann der Welt eine Katastrophe verursacht, die er auf einer Mission wieder in Ordnung bringen möchte, um sich als Retter der Menschheit zu beweisen.

Neben Tom Cruise und John Goodman gehören auch Deutschlands Kino-Exportschlager Sandra Hüller (46, "The Zone of Interest") und Jesse Plemons (36, "Breaking Bad") zum hochkarätigen Cast. Regie führt der vierfache Oscar-Gewinner Alejandro González Inárritu ("The Revenant – Der Rückkehrer").