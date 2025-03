"Lebenslinien: Katja Ebstein – Schlagerstar mit Widerspruch": Darum geht's in der BR-Doku

Es gibt Automatismen, denen man sich nicht entziehen kann, wenn ihr Name fällt: Ihr Eurovisions-Erfolgshit "Wunder gibt es immer wieder", mit dem sie 1970 den dritten Platz belegte, kommt einem immer wieder in den Sinn. Doch gelingt es dem einfühlsamen "Lebenslinien"-Porträt "Katja Ebstein – Schlagerstar mit Widerspruch", ein neues Bild der selbstbewussten Sängerin mit den feurig roten Haaren zu zeichnen – jenseits aller Klischees. Das BR-Fernsehen zeigte den Film erstmals 2023. Anlässlich des 80. Geburtstags von Katja Ebstein (9. März) wird er jetzt noch einmal ausgestrahlt.

Aus der Schnulzenschublade hatte sich die legendäre Sängerin, die über 50 Jahre auf allen großen Bühnen und vor den Kameras stand, immer wieder freigekämpft. Sie wollte lieber politisch engagierte, literarisch anspruchsvolle Lieder singen. Und auch das aktive Engagement war ihr wichtig: Katja Ebstein war in der Studentenbewegung der 1960er-Jahre aktiv und unterstützte den SPD-Politiker Willy Brandt. Auch 2024, nach dem Dreh der BR-Doku von Evelyn Schels, beteiligte sie sich wieder an einem sehr politischen Song, um sich für den Erhalt der Demokratie einzusetzen ("Nicht mit uns!").

Und doch ist sie schon lange gar nicht mehr die großstädtische Berlinerin, wie man das sich bei ihrer Herkunft denken könnte. Das BR-Filmteam hat die Wahl-Bayerin, die so lange mit dem politisch brodelnden Nachkriegsberlin in Verbindung gebracht wurde, in der Provinz besucht: Katja Ebstein lebt zurückgezogen in einem kleinen Ort in Oberbayern. Der Verlust ihres Mannes, der 2008 an Krebs starb, schmerzt sie weiterhin sehr.