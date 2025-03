Wiedersehen mit Sebastian Ströbel: Die “Bergretter" wieder im ZDF

Die seit 2009 produzierte Actionserie „Die Bergretter“ ging 2024 mit fünf Folgen in die 16. Staffel. In der Co-Produktion des ZDF und des Österreichischen Rundfunks (ORF) gehen Markus Kofler und sein Team an ihre Grenzen, um Menschenleben zu retten. Samstags gehört das Vorabendprogramm Sebastian Ströbel.

Neue Staffel bereits bestätigt Dass die Erfolgsserie fortgesetzt und 2025 im TV zu sehen sein wird, ist bereits bestätigt. Der genaue Termin steht noch nicht fest, aber es kann davon ausgegangen werden, dass die Ausstrahlung wie gewohnt im Herbst beginnt. Nachdem die vorherige Staffel nur fünf Folgen umfasste – eine weniger als gewohnt – wird die 17. Staffel die eingesparte Folge ausgleichen und mit sieben Episoden an den Start gehen. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel begannen im August 2024 und sind mittlerweile bereits abgeschlossen.

Wiederholungen aus 2020 Auch wenn die neue Staffel noch auf sich warten lässt, werden „Die Bergretter“ in der Zwischenzeit im linearen Fernsehen zu sehen sein. Insgesamt wird das ZDF an 14 Sendeterminen alte Folgen zeigen. Ab dem 1. März beginnt die Ausstrahlung mit zwei Folgen der 12. Staffel, die jeweils geteilt werden. Am 1. und 8. März wird jeweils um 19:25 Uhr „Die Bergretter – Was wirklich zählt“ zu sehen sein. Zur gleichen Sendezeit werden am 15. und 22. März „Die Bergretter – Loslassen“ ausgestrahlt. Aufgrund der regulären Folgenlänge von ungefähr 90 Minuten erfolgt die Aufteilung, damit die Episoden in den vorgesehenen Sendeplatz zwischen 19:25 und 20:15 Uhr passen.

Spannung vor der Primetime Auch die Wiederholungen sind voller Herausforderungen. In der ersten Folge, „Was wirklich zählt“, bahnt sich eine schwere Krise zwischen Markus Kofler und seiner Tochter Mia an, nachdem ein Geheimnis von ihm ans Licht kommt. Gleichzeitig entwickelt sich aus einer Erpressung ein gefährlicher Rettungseinsatz.

In der Folge „Loslassen“ kommt es zu einem bitteren Familienstreit, in den Markus Kofler unweigerlich verwickelt wird. Obwohl er selbst zu Hause in einer angespannten Situation steckt, muss er nach einem Unfall am Berg sein ganzes Können aufbringen, um eine Katastrophe zu verhindern.

Die Wiederholungen geben den Fans der Erfolgsserie die Möglichkeit, noch einmal in die vergangenen Abenteuer von Markus Kofler und seinem Team einzutauchen – bevor Sebastian Ströbel und seine Schauspielkolleginnen und -kollegen im Herbst wieder vor der majestätischen Bergkulisse Leben retten.