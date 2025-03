Unfassbar süß: Anna und Gerald Heiser adoptieren Zebra-Baby!

Ehekrise und Verkauf der Farm

Turbulente Zeiten liegen hinter dem „Bauer sucht Frau“ Ehepaar Anna und Gerald Heiser. Nachdem die beiden ihre Eheprobleme öffentlich gemacht haben und gemeinsam eine Paartherapie begonnen haben, folgte kurz darauf die nächste Hiobsbotschaft, die Anna mit ihren Fans auf Instagram geteilt hat: „Manchmal bringt das Leben uns an einen Punkt, an dem wir Entscheidungen treffen müssen, die niemand außer uns selbst wirklich verstehen kann […] Mir ist es bewusst, dass es für viele nicht nachvollziehbar ist, warum wir unsere Farm verkaufen und Namibia verlassen.“ Das Paar will also mit ihren beiden gemeinsamen Kindern Namibia verlassen und einen Neuanfang wagen. Keine einfache Situation für die junge Familie und eine weitere Last, die sie auf ihren Schultern zu tragen haben. Doch nun überrascht Anna Heiser mit wundervollen Nachrichten.