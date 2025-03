ESC-Skandal: Song muss nach Protest geändert werden

Céline Dion könnte beim ESC in Basel auftreten

Céline Dion plant einen Auftritt beim Eurovision Song Contest im Mai in Basel. Die kanadische Sängerin leidet am Stiff-Person-Syndrom, was die Planungen erschwert. Fans und Veranstalter hoffen, dass ihr Gesundheitszustand einen Auftritt zulässt. Dion hat eine besondere Verbindung zum ESC und der Schweiz.