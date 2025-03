Wegen Adrien Brodys Partnerin: Harvey Weinstein meldet sich aus dem Gefängnis

Adrien Brody gewinnt seinen zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller für "The Brutalist" und bedankt sich rührend bei seiner Familie. Auch Harvey Weinstein äußert sich überraschend.

Mit seinem zweiten Oscar als bester Hauptdarsteller stieg Adrien Brody zuletzt in eine erlesene Gruppe in Hollywood auf: Zwei Goldjungen in der wichtigsten Kategorie räumten sonst Größen wie Meryl Streep, Jack Nicholson, Katharine Hepburn und Tom Hanks ab. Entsprechend groß war die Freude bei Brody, der für seine Rolle in "The Brutalist" ausgezeichnet wurde.

Bei seiner Dankesrede nutzte er die Gelegenheit für lobende Worte in Richtung seiner Familie. "Ich weiß, es war eine Achterbahnfahrt", räumt der 51-Jährige ein. In Richtung seiner Parterin Georgina Chapman und deren Kinder adressierte er: "Aber danke, dass ihr mich in euer Leben aufgenommen habt." Abschließend sagte er: "Popsy kommt als Gewinner nach Hause."

Prozess gegen Harvey Weinstein wird neu aufgerollt Der Familiensegen scheint also trotz der offensichtlich hohen Arbeitsbelastung bei Adrien Brody im Gleichgewicht zu sein. Ausgerechnet diese Tatsache scheint auch dem inhaftierten Filmmogul Harvey Weinstein zu gefallen. Dieser war einst mit Brodys jetziger Partnerin Georgina Chapman verheiratet und hat zwei gemeinsame Kinder mit ihr. "Harvey freut sich für Georgina und ist dankbar, dass seine Kinder geliebt und umsorgt werden, so wie sie es verdienen", ließ der 72-Jährige aus dem Gefängnis heraus von seinen Sprechern an US-Medien verlauten.

Die Ehe von Weinstein und Chapman zerbrach infolge der schweren Vorwürfe, die gegen den Filmproduzenten im Zuge der MeToo-Bewegung erhoben wurden. 2017 trennte sich Chapman von ihrem damaligen Mann, später folgte die Scheidung. Weinstein wurde 2020 wegen Sexualdelikten zu 23 Jahren Haft in New York verurteilt. Zwar soll dieser Prozess nach Urteilsaufhebung neu aufgerollt werden, hinter Gittern sitzt Harvey Weinstein wegen einer Verurteilung in Los Angeles trotzdem.

