"Der Leopard" kehrt zurück: Netflix finanziert Remake des Klassikers

Colin Firth als fanatischer Aufklärer

Oscar-Preisträger Colin Firth ("The King's Speech") spielt in der Sky-Serie "Lockerbie: A Search For Truth" den Arzt und Aufklärer Jim Swire. Der verlor seine Tochter beim Terroranschlag vom 21. Dezember 1988 auf Pan-Am-Flug 103, bei dem 270 Menschen ihr Leben ließen. Swires Kampf dauert Jahrzehnte.