Oscars: Das ist 2025 in den Geschenktüten der Stars

Schauspielgrößen wie Demi Moore (62, "The Substance"), Fernanda Torres (59, "Für immer hier"), Adrien Brody (51, "Der Brutalist"), Sebastian Stan (42, "The Apprentice – The Trump Story") und Ralph Fiennes (62, "Konklave") hoffen auf einen Oscar in den Hauptkategorien. Doch unabhängig vom Sieg dürfen sie sich über exklusive Geschenkpakete freuen.

In den Bags steckt Luxus pur: Ein fünftägiger Wellness-Retreat in Sri Lanka von Santani, Aufenthalte in den maledivischen Luxushotels "Joali Maldives" und "Joali Being" sowie eine Übernachtung im 5-Sterne-Hotel "Cotton House" in Barcelona gehören dazu.