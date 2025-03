"Rosenmontagszug Mainz 2025" / "Rosenmontagszug Köln 2025": Alle Infos zur ARD-Übertragung

Am Rosenmontag erreicht der Karneval in den Hochburgen Mainz, Düsseldorf und Köln seinen Höhepunkt. Verfolgen Sie die närrischen Umzüge live im Ersten und erleben Sie ein Feuerwerk aus Farben, Musik und Tradition.

"Rosenmontagszug Mainz 2025" / "Rosenmontagszug Köln 2025" Reportage • 03.03.2025 • 12:10 Uhr

Wer sich auf den deutschen Straßen-Karneval einlässt, muss immer auch eigenwillige "Volkspoesie" in Kauf nehmen. So dürfte sich nicht jedem Feierwilligen auf Anhieb erschließen, was es diesmal mit dem Motto beim "Rosenmontagszug Mainz 2025" auf sich hat. Ab 12.10 Uhr orientiert man sich im Ersten am Leitgedanken: "In Meenz zu feiern, des ist nett, but don't forget se Zugplakett!". Alles klar?

Am Rosenmontag spielt der Verbund der ARD-Anstalten im Westen und Südwesten auch seine Gemeinschaftskraft aus. So legt sich zunächst in Mainz der SWR für die Kollegen vom Ersten ins Zeug. In voller Länge – immerhin über sieben Kilometer hinweg – begleitet der SWR Rheinland-Pfalz den "närrischen Lindwurm", der sich durch die Landeshauptstadt schlängelt. Immer mit von der Partie und auf Höhe des humoristischen Geschehens sind dabei die SWR-Moderatorin Patricia Küll sowie ihr Co-Moderator Florian Sitte vom Mainzer Carneval Club (MCC). Die Übertragung im SWR-Programm endet dann erst gegen 16.30 Uhr.

Sitte ist für Kenner ein bekanntes Gesicht: Er trat lange in der Verkleidung von Angela Merkel auf, aktuell zeigt er sich allerdings im Fastnachtsgewand der Mainzer Symbolfigur Till. Auf dem Weg des "Zugs" sind außerdem die SWR-Reporterin Ulrike Nehrbass sowie der Mainzer Comedian Sven Hieronymus mit von der Partie.

In Zeiten von Kriegen, Krisen, Wirtschaftsflauten und nicht zuletzt der drohenden Weltklimakatastrophe könnte man meinen, dass sich ein düsterer Ton in die Umzüge und sonstige Veranstaltungen einschleicht. Allerdings strafen die Karnevalshochburgen Mainz, Düsseldorf und Köln mal wieder Skeptiker Lügen und präsentieren sich auch in bewegten Tagen ausgelassen wie eh und je. Lachen, auch wenn es wehtut, ist offenbar die Devise. Warum auch nicht! Das Erste zeigt Eindrücke von den drei bekanntesten Umzügen im Mittags- und Nachmittagsprogramm – mit einem Ausklang zur Primetime.

"Rosenmontagszug Mainz 2025" (12.10 Uhr) Los geht es nach der mittäglichen "Tagesschau" um 12.00 Uhr: Unter dem bereits erwähnten Motto begleitet der Übertragungswagen des SWR den "Rosenmontagszug Mainz 2025". Rund 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starten zur faschingstypischen Zeit um 11.11 Uhr in der Mainzer Neustadt. Von dort aus geht es durch die Straßen der Innenstadt.

Dabei lernt man unter anderem die Macher des Rosenmontagszuges, die Fastnachtstars der Prunksitzung "Mainz bleibt Mainz" sowie Musiker und Garden, die altbekannte Karnevalslieder darbieten, näher kennen. Kurzbesuche bei einigen Motivwagen sind natürlich ebenfalls eingeplant.

"Rosenmontagszug Köln 2025" (14.00 Uhr) Weiter hoch her geht es ab 14 Uhr in Köln, dort unter dem hoffnungsfroh stimmenden Motto "FasteLOVEnd – Wenn Dräum widder blöhe". Der "Zoch" startet am Chlodwigplatz in der Kölner Südstadt und setzt sich quer durch die Stadt in Bewegung. Thorsten Schorn und Monika Salchert kommentieren auch in diesem Jahr das bunte Treiben. Zu seinem zweiten "Zoch"-Einsatz als Reporter kommt zudem der Kölner Komiker und Schauspieler Martin Klempnow.

Mittendrin im Trubel steckt wieder Reporterin Svenja Kellershohn. Sie besucht auch Menschen in ihren Wohnungen und auf den Balkonen entlang der Zugstrecke. 1LIVE-Moderator Benni Bauerdick versorgt die Zuschauerinnen und Zuschauer mit einem Überblick vom Zugleiterwagen aus.

Der lange ARD-Programmtag rundet sich im Ersten dann um 20.15 Uhr, wenn es noch einmal nach Köln geht. Die Abendsendung "Karneval in Köln 2025" wird dann von Marcus Gottschalk moderiert.

"Rosenmontagszug in Düsseldorf 2025" (um 15.30 Uhr) Der dritte große Umzug, der im Ersten zu sehen ist, ist der "Rosenmontagszug in Düsseldorf" um 15.30 Uhr. In der NRW-Landeshauptstadt steht diesmal ein ganz besonderes Festdatum an: Gefeiert wird unter dem Motto "200 Johr – Hütt on wie et wor" das 200-jährige Bestehen des Umzugs. In der Stadt, die seit jeher mit Köln rivalisiert, ist man besonders stolz darauf, den "politischsten" Karneval zu zelebrieren – auch mit gerne einmal besonders provokant gestalteten Mottofahrzeugen des legendären Wagen-Bauers Jacques Tilly.

Traditionell bis zuletzt unter Verschluss gehalten, werden die Themen, die Düsseldorfer Narren in diesem Jahr aufs Korn nehmen werden. Auch erst vor Ort klärt sich, welche Spitzenpolitiker das Bad in der Menge suchen. Allerdings darf trotz aller Bissigkeit in gesellschaftskritischen Aussagen auch die Leichtigkeit nicht zu kurz kommen. Dafür sorgt vor allem das Musik- und Showprogramm – vom traditionellen Spielmannszug über die Artistik der Funkenmariechen bis hin zu Klängen aus Teneriffa. Über allem wachen die diesjährigen Tollitäten – Prinz Andreas I. und Venetia Evelyn – im prachtvoll geschmückte Prinzenwagen. Kommentatoren vor Ort sind Steffi Neu und Stefan Kleinehr.

