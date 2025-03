"North Shore – Tod in Sydney": Kritik zur Krimi-Serie mit John Bradley und Joanne Froggatt

In der spannenden Krimiserie "North Shore" müssen Joanne Froggatt, bekannt aus "Downton Abbey", und John Bradley, bekannt aus "Game of Thrones"), als Politikerin und Detective einen mysteriösen Mord in Sydney aufklären. Die britisch-australische Koproduktion verspricht Spannung und politische Intrigen.

Krimis aus England, Skandinavien und Österreich erfreuen sich hierzulande größter Beliebtheit. Australien dagegen? Hatten wir bisher weniger auf dem Schirm. Aber warum sollte da nicht auch gemordet werden? Die sechsteilige Serie "North Shore – Tod in Sydney" ist eine britisch-australische Koproduktion mit Starbesetzung. In zwei Hauptrollen sind Joanne Froggatt, bekannt aus "Downton Abbey", und John Bradley aus "Game of Thrones" zu sehen. Die Folgen werden ab dem späten Sonntagabend wöchentlich jeweils in Doppelfolgen ausgestrahlt.

Eine junge Frau wird in der Auftaktfolge "Drummond Down Under" in Sydney tot aus dem Hafenbecken gefischt. Es handelt sich um Sophie, die 19-jährige Tochter der britischen Wirtschaftsministerin Abigail Crawford (Joanne Froggatt). Die Politikerin handelt gerade einen wichtigen Deal zwischen Großbritannien und Australien aus, als die erschütternde Nachricht sie erreicht.

Ein Mord in hohen politischen Kreisen Abigails Familie ist gut befreundet mit dem einflussreichen australischen Unternehmer Lloyd Macklin (Rob Carlton). Tochter Sophie machte nicht nur ein Praktikum bei Lloyd, sie war auch mit dessen Sohn Tom (Max Mayer-Rayment) liiert. Aufgrund des Bekanntheitsgrades der Betroffenen ist der Medienrummel nach dem Leichenfund riesig.

Die Londoner Polizei schickt daher DS Max Drummond (John Bradley) nach Sydney. Sehr zum Leidwesen von DS Meg Driscoll (Kirsty Sturgess), die erstmals Ermittlungen in dieser Größenordnung leiten darf. Konkurrenz kann sie da nicht gebrauchen, von kulturellen Unterschieden ganz zu schweigen! "Wir Australier stammen von den Briten ab", erklärt Schauspielerin Kim Sturgess. "Und vieles ist, kulturell gesehen, ähnlich. Aber wenn man sich so ähnlich ist, stechen die Unterschiede umso mehr hervor, und die sind ziemlich deutlich."

Wie sich schnell herausstellt, war Sophies Tod kein Unfall. Sie wurde offenbar an einem anderen Ort getötet und erst danach ins Hafenbecken geworfen. Ihr Freund Max behauptet, Sophie am Abend zuvor zuletzt gesehen zu haben, als sie mit ihrer Mitbewohnerin Erica frühzeitig eine Party verließ.

Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren und in alle Richtungen. Ist das Motiv privater Natur oder hat es mit Abigail Crawfords Status als bedeutende Politikerin zu tun? In der Tat scheint der komplexe, mysteriöse Fall auf eine Verschwörung mit internationalen politischen Konsequenzen hinauszulaufen.

"Eine packende Geschichte mit fantastisch komplexen Figuren" "Es ist eine packende Geschichte mit fantastisch komplexen Figuren", schwärmt Joanne Froggat über die Serie. Schon in der britischen Kultserie "Downton Abbey" und der Thrillerserie "Angela Black" überzeugte sie mit ihrem ausdrucksstarken, tiefgründigen Spiel. Sie habe bereits lange mit Autor Mike Bullen ("Cold Feet") zusammenarbeiten wollen und habe sein Drehbuch zu "North Shore" geliebt. Die Figur der Abigail und deren Verhalten hätten sie sehr fasziniert, so Froggatt.

Und so beeindruckt die Britin auch diesmal: Einerseits trauert hier eine Mutter um ihre ermordete Tochter, andererseits muss Abigail an ihren politischen Verhandlungen von globaler Bedeutung dranbleiben, was zu Spannungen zwischen ihr und ihrem Ehemann (Dan Spielman) führt.

Und John Bradley, der nette Samwell Tarly aus "Game of Thrones"? Er habe noch nie zuvor eine Figur wie den Ermittler Max in "North Shore" gespielt, "ich hoffe, es gefällt euch", ließ er zum australischen Serienstart 2023 in den sozialen Medien verlauten. Ja, doch, das tut es!

