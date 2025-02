"Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung": Kritik zur Karnevals Prunksitzung

Die seltsame Konstellation funktioniert bereits zum zehnten Mal: Immer am Tag der Altweiberfastnacht, andernorts auch "schmutziger Donnerstag" genannt, strahlt das Mainzer ZDF die Kölner "Mädchensitzung" aus. Präsidiert wird das Ganze, das viele Wochen zuvor aufgezeichnet wurde, von Tanja Wolters. Also von keinem Mann, im Gegensatz zu allen anderen Kölner Prunksitzungen. Weil aber im Saal am Kölner Tanzbrunnen ausschließlich Frauen versammelt sind, geht es hier immer wieder besonders lustig zu. Die Stimmung schlägt hohe Wellen.

Auch die Zuschauer draußen mögen das Spektakel der "Kölsche Mädcher", nach zwischenzeitlichem Rückgang kam das Fernsehereignis 2024 wieder auf knapp unter vier Millionen. Dass heuer auf 90 Minuten verkürzt wird, liegt nicht zuletzt an den zurückliegenden Bundestagswahlen, um die sich Maybrit Illners anschließende Talkrunde dreht. Wer will, kann sich allerdings ab 27.02. in der Mediathek an die 150-Minuten-Langfassung halten.