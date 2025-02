RTL in der Kritik nach "Let's Dance"-Promi-Ausfälle: "Komm, RTL, ihr veräppelt uns doch"

Die Tanzschuhe stehen breite, das Parkett ist gewischt und es wurde viel trainiert: Zeit in die neue Staffel "Let's Dance" zu tanzen. Am Freitag, dem 21. Februar gab es bereits das erste Beschnuppern in der Kennlern-Show. Eigentlich sollte es für alle Promis so richtig losgehen, doch nun gibt es bereits den zweiten Ausfall bei "Let's Dance" zu beklagen. Über die darauffolgende Reaktion von RTL, zeigten sich einige Fans empört.

Noch ein Promi weniger ...

In der Kennlern-Show wirbelte Leyla Lahouar noch mit auf dem Tanzparkett, doch am Mittwoch gab es dann die schlechte Nachricht. Die 28-Jährige gab bekannt, dass sie in der ersten regulären "Let's Dance"-Sendung fehlen wird. Aus gesundheitlichen Gründen wird der Reality-TV-Star aussetzen. Nun hat sich der zweite Promi gemeldet, der am 28. Februar nicht bei "Let's Dance" tanzen wird. Eingepackt im Pullover mit dickem Schal erklärt Jeanette Biedermann, dass auch sie ein Infekt erwischt hat. "Es tut mir so leid, ich hätte so gerne getanzt und ich habe wirklich bis zum Schluss gekämpft und alles gegeben", erklärt die 45-Jährige in einem Instagram-Clip. Seit Tagen habe sie hohes Fieber, daher sei ihr von ihrem Arzt empfohlen worden, die nächste "Let's Dance"-Sendung ausfallen zu lassen. Neben zahlreichen Genesungswünschen meldeten sich einige Fans auf Instagram, die das Verhalten von RTL nach den Promi-Ausfällen kritisierten.