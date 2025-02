Nach Tod von Michelle Trachtenberg: Fans wütend auf Sarah Michelle Gellar

Doch nicht alle ihrer rund 4,7 Millionen Instagram-Follower verärgert das Schweigen von Sarah Michelle Gellar. "Sie schuldet uns nichts", mahnt ein User. "Ich verstehe nicht, warum jeder über Michelle kommentiert? Ich persönlich finde es so geschmacklos", ärgert sich ein Kommentator. "Lasst Sarah trauern und das tun, was sie für richtig hält."

Neben ihrer Rolle in "Buffy – Im Bann der Dämonen" war Michelle Trachenteberg vor allem für ihre Auftritte in der Serie "Gossip Girl" (2008 bis 2012) bekannt. Auch in der Neuauflage der Serie 2022 war sie erneut als Georgina Sparks zu sehen. Im Netz drückten unter anderem die "Gossip Girl"-Hauptdarsteller Blake Lively, Ed Westwick und Chace Crawford ihre Trauer über den Tod ihrer früheren Kollegin aus.

Laut der New Yorker Polizei wurde die 1985 geborene Schauspielerin am Mittwoch gegen acht Uhr Ortszeit tot in ihrer Wohnung in Manhattan in der Nähe des Central Parks von ihrer Mutter leblos aufgefunden. Über die Todesursache war zunächst nichts bekannt; mehrere Medien berichteten jedoch davon, dass Trachtenberg sich kürzlich einer Lebertransplantation unterzogen habe und es zu Komplikationen gekommen sein könnte.