Mit Sarah Michelle Gellar: Kult-Serie "Buffy" soll bald zurückkehren

Schon vor zwei Jahren glaubte Sarah Michelle Gellar, dass es noch Geschichten zu erzählen gibt im Universum von "Buffy – Im Bann der Dämonen". Allerdings schloss Gellar, die die junge Vampirjägerin von 1997 bis 2003 in der Originalserie verkörperte, dabei eine Rolle für sich selbst aus, wie sie damals im Interview mit der britischen Zeitung "The Guardian" verriet: "Ich bin wirklich zufrieden mit dem, was ich beigetragen habe. Selbst wenn ich nur einen Gastauftritt hätte, würde das damit verglichen werden. Ich möchte jemand anderem die Chance geben, von Grund auf neu anzufangen."