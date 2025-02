Neue Filme auf DVD und Blu-ray: Diese Highlights sollten Sie nicht verpassen

Die DVD- und Blu-ray-Veröffentlichungen dieser Woche bieten spannende Unterhaltung mit "Die Schule der magischen Tiere 3", der Miniserie "Ich bin Dagobert" und dem Actionhit "Venom: The Last Dance". Entdecken Sie neue Abenteuer und Geschichten.

2014 gewann "Fack ju Göhte" den Deutschen Filmpreis in der Kategorie "Besucherstärkster Film", 2015 war es "Honig im Kopf" und 2016 "Fack ju Göhte 2". Ein kleiner Sprung ein paar Jahre weiter: Der Preisträger 2022: "Die Schule der magischen Tiere". 2023: "Die Schule der magischen Tiere 2". Wenn am Freitag, 9. Mai, der Deutsche Filmpreis 2025 verliehen wird, wird "Die Schule der magischen Tiere 3" wieder unter den glücklichen Gewinnern sein: Mit rund 13,2 Millionen Besucherinnen und Besuchern ist die Fortsetzung der meist gesehene deutsche Film des Jahres 2024. Nun erscheint die neueste Verfilmung der Buchreihe von Margit Auer ebenso wie die Miniserie "Ich bin Dagobert" und der Actionfilm "Venom: The Last Dance" auf DVD und Blu-ray.

"Die Schule der magischen Tiere 3" (VÖ: 7. Februar) Wer gar keine Ahnung hat, worum es in "Die Schule der magischen Tiere" geht: Die populären Kinderbücher von Margit Auer (mit Illustrationen von Nina Dulleck) erzählen von einer Schule, in der den Kindern sprechende Zaubertiere zugewiesen werden, die besonders gut zu ihren Eigenschaften passen (oder manchmal eben nicht passen). Auch im dritten Film erleben die Kids und ihre tierischen Begleiter wieder diverse turbulente Abenteuer. Unter anderem wird gegen die Abholzung eines Waldes gekämpft, außerdem gibt es Ärger im Naturkundemuseum. Und ein paar spannende neue magische Tiere sind auch wieder dabei – zum Beispiel der versnobte Kater Karajan, synchronisiert von Comedy-Star Ralf Schmitz. Ein vierter Film ist übrigens schon in Arbeit (voraussichtlicher Start: Oktober 2025).

Preis DVD: circa 15 Euro

DE, 2024, Regie: Sven Unterwaldt, Laufzeit: 101 Minuten

"Ich bin Dagobert – Die komplette Serie" (VÖ: 31. Januar) Die sechsteilige RTL+-Serie "Ich bin Dagobert" erzählt die wahre Geschichte des Westberliners Arno Funke (Friedrich Mücke), der zwischen 1988 und 1994 die Kaufhauskette Karstadt (in der Serie: Harburg) mit kleinen Sprengsätzen erpresste, die er – meist ohne jemanden zu verletzen – in unterschiedlichen Filialen platzierte. Damit nichts Schlimmeres passiert, sollte der Konzern Funke, der sich ab den 90-ern "Dagobert" nannte, bezahlen. Am Anfang wollte er 500.000, später gingen die Forderungen bis weit über eine Million D-Mark nach oben. Vor allem die geplanten Geldübergaben waren von solch planerischer und technischer Finesse, dass "Dagobert" nicht nur Tausende Polizisten über Jahre beschäftigte, sondern auch zum Medienstar avancierte. Erzählerisch setzt die Serie Mitte bis Ende der 80er-Jahre in Westberlin ein. Der echte Arno Funke, mittlerweile 74 Jahre alt, beriet die Serienmacher intensiv und hat in Folge fünf sogar einen kleinen Cameo-Auftritt.

Preis DVD: circa 18 Euro

DE, 2024, Regie: Hannu Salonen, Laufzeit: 270 Minuten

"Venom: The Last Dance" (VÖ: 6. Februar) Der außerirdische "Symbiont" Venom und sein menschlicher Wirt Eddie (Tom Hardy) gingen bisher stets gemeinsam durch dick und dünn, auch wenn Eddie sich immer wieder nach Leibeskräften dagegen wehrte. Werkzeug sein für eine blutrünstige Alien-Lebensform, die Menschen gerne den Kopf abbeißt – damit konnte sich Journalist Eddie nie anfreunden. Jetzt stehen die Zeichen allerdings endgültig auf Abschied. "Venom: The Last Dance" wird der voraussichtlich letzte Film dieses speziellen Buddy-Gespanns sein – "das epische Finale". Auf der Erde waren Eddie und Venom schon vorher dauerhaft auf der Flucht, jetzt kommt auch noch eine Bedrohung aus einer anderen Welt hinzu. "Mein Zuhause hat uns aufgespürt", knurrt Venom in Zwiesprache mit Eddie, und jetzt macht Superschurke Knull Jagd auf die beiden. Sollte es nicht gelingen, diese finstere Macht (also noch finsterer als Venom selbst) aufzuhalten, "wird alles ein Ende haben". "Venom: The Last Dance" gilt als großes Prio-Projekt in Sonys "Spider-Man Universe" (SSU), für die Produktion wurde ein Budget von etwa 110 Millionen Dollar bereitgestellt.

Preis DVD: circa 14 Euro

US, 2024, Regie: Kelly Marcel, Laufzeit: 110 Minuten

