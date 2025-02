"Die Jägerin – Gegen die Wut": Kritik zum Krimi mit Nadja Uhl

Nadja Uhl alias "Die Jägerin" ist zurück und stellt sich in einem packenden Krimi gesellschaftlich brisanten Themen. Rechtsextreme Polizisten und türkische Nationalisten geraten ins Visier der Ermittlungen. Spannend inszeniert von Regisseur İsmail Şahin.

Die Jägerin – Gegen die Wut Kriminalfilm • 03.02.2025 • 20:15 Uhr

Clans, Rockergangs, Waffen, Drogen, Mord: Seit 2019 ermittelt Nadja Uhl als "Die Jägerin" in der Welt der Organisierten Kriminalität. Zuletzt wurde die taffe Staatsanwältin Judith Schrader, die genreüblich gern auf eigene Faust agiert und oft persönlich involviert ist, in der ZDF-Krimireihe allerdings zwangsversetzt. Gelingt ihr im vierten Film ein Comeback? Waren in "Riskante Sicherheit" (2023) Polizisten noch Opfer, werden sie in "Gegen die Wut" zu Verdächtigen: Nach dem Angriff auf eine Politikerin geraten rechtsextreme Gesetzeshüter ins Visier. Was, wenn die Schützer des Staates ebenjenen auszuhöhlen gedenken? Auf mehreren Ebenen wagt sich der abermals von Regisseur İsmail Şahin spannend inszenierte Krimi an gesellschaftlich brisante Themen.

Die kurdischstämmige Politikerin Şirin Doğan (Idil Üner), die in ihrer Wohnung attackiert wird, hat sich mit klarer Haltung gegen deutsche Rechtsradikale und türkische Nationalisten viele Feinde gemacht und ist als neue Polizeibeauftragte auch bei manchen Berliner Beamten nicht gern gesehen. Islamisten, Nazis, Frauenfeinde ... – "Von allen Seiten" werde sie bedroht. Ging es um Macht, Rache, Hass? Schrader will die Kollegen eigentlich nicht "madig machen", übernimmt den Fall mit Aussicht auf Rückkehr ins alte Dezernat dann aber doch – und findet sich mit dem Team um Jochen Montag (Dirk Borchardt) bald in einem tiefen politischen Sumpf wieder.

"Frust versteh ick, rechte Sprüche kotz' ick" Rassismus, Polizeigewalt, Machtkämpfe – die Verstrickungen scheinen komplex. Hat ein Polizist die Adresse der Politikerin verraten? Verdächtigt werden etwa der zwielichtige Ex-Beamte Sven Temme (Nicholas Reinke) sowie der Polizist Oktay Arslan (Adam Bay), einst Mitglied der türkischen Ultranationalisten "Verteidiger der Nation" ("Die hassen Kurden, Juden, Linke, Liberale, Schwule – das sind richtige Faschisten"). Kurzweilig überschlagen sich die Ereignisse; es geht um rechte Netzwerke und Chatgruppen, gestohlenen Sprengstoff und sogar einen geplanten Anschlag. Brisant wird es, als Schrader die junge Polizistin Jana Bloch (grandios: Sarah Mahita) als Informantin rekrutiert, um gegen ihren eigenen Partner zu ermitteln – emotionale Fallhöhe inklusive.

Schrader wird angesichts der internen Ermittlungen besonders skeptisch beobachtet. Wie vermeidet man pauschale Verdächtigungen von Beamten? Wie weit darf Loyalität reichen? "Frust versteh ick, rechte Sprüche kotz' ick", weist der Hauptkommissar die Kollegen zurecht. Aufrichtig und mit gewohnt lockerer Berliner Schnauze fängt das atemlose Drehbuch von Robert Hummel und Peter Dommaschk die Ambivalenzen gekonnt ein.

Nicht einfach bei einem Thema, das auf einer verstörenden Realität basiert: Über 400 Fälle rassistischer und rechtsextremer Äußerungen von Polizeibeamten in Chatgruppen wurden allein 2024 bekannt – Tendenz angeblich steigend, Dunkelziffer unbekannt, Leugnen inklusive: Die Beteuerung, dass man nicht rassistisch sei, fällt auch im Film öfter. İsmail Şahin übersetzt die erschreckenden Fakten in einen fesselnden, facettenreichen Plot – "ohne belehrend zu wirken", wie er sagt. Gefragt sei Fingerspitzengefühl, so der türkischstämmige Regisseur, dem auch persönlich zunehmend bewusst werde, "dass ich für andere anscheinend doch 'anders' bin".

"Es geht um Motive, nicht um Wertung" Das ZDF setzt die Krimireihe, die Thrillerpotenzial mit lockerem Ton vereint, auf hohem Niveau fort. Man habe zeigen wollen, so Şahin, "wie rechtsextreme Einstellungen und diskriminierende Haltungen Einzelne zu gefährlichen Taten treiben können". Dass das funktioniert, liegt nicht nur am für gesellschaftliche Verwerfungen sensiblen Skript, sondern auch an Nadja Uhl, die ihrer Figur eine glaubhafte emotionale Komplexität verleiht. "Auch Heldinnen dürfen ambivalent sein", bewertet sie die "filmischen Grenzüberschreitungen" ihrer humorvollen Staatsanwältin, die sich diesmal gar in Lebensgefahr begibt.

Überwachung, Verfolgungsjagden, pointierte Dialoge: Klug und actionreich wagt sich der Krimi an ein heikles Thema – schließlich ist die Kritik an Missständen bei der Polizei noch immer nicht selbstverständlich. Wer sorgt für Recht und Ordnung bei jenen, die für Recht und Ordnung sorgen sollen? Wie gehen Staat und Gesellschaft mit den dunklen Seiten ihrer Institutionen um? Einfache Antworten liefert "Die Jägerin" auf diese komplexen Fragen zum Glück nicht. "Es geht um Motive, nicht um Wertung", erklärt Uhl. "Die darf und soll der Zuschauer treffen. Das aktuelle gesellschaftspolitische Bedürfnis nach zweifelsfreier Eindeutigkeit steht dem natürlich vollkommen unkünstlerisch konträr gegenüber."

