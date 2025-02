Alpine Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm: Alle Infos zum Wintersport-Event

Wie man so eine Wintersport-Großveranstaltung ausrichtet, bei der die ganze Welt zusieht, das wissen sie in Saalbach bereits. Es ist zwar schon etwas her, aber 1991 fand hier schon einmal eine Alpine Ski-WM statt. Insgesamt ist es die zehnte Weltmeisterschaft, die in Österreich ausgetragen wird (die erste seit Schladming 2013). Mit dem Bewerbungskonzept "Ein Berg – Alle Bewerbe" hatte sich Saalbach bei der Vergabe gegen Garmisch-Partenkirchen und Crans-Montana (Schweiz) durchgesetzt. Obwohl die beliebte Salzburger Skisport-Region noch einige Berge mehr zu bieten hätte, finden alle Wettbewerbe am Zwölferkogel in Hinterglemm statt – es soll, so lässt es die offizielle Homepage wissen, eine sehr nachhaltige Veranstaltungsreihe werden, bei der die Umwelt so gut wie möglich geschont wird.