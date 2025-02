RTL kündigt Spezialsendungen zur Bundestagswahl an

Am 23. Februar finden die vorgezogenen Bundestagswahlen statt, der Wahlkampf ist in vollem Gange. Nun hat auch RTL eine Polit-Offensive angekündigt, die der Brisanz der politischen Saison gerecht werden soll. Dazu produziert der Privatsender aus Köln mehrere Spezialausgaben seines Polit-Formats "RTL Direkt". Durch die Sendungen wird Moderatorin Pinar Atalay führen.

Bereits am Dienstag, 14. Januar, geht die erste "RTL Direkt spezial"-Sendung ausgestrahlt. Zu Gast ist Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der von den Grünen als Kanzlerkandidat aufgestellt wurde. Habecks Auftritt kommt ein besonderer Stellungswert zu, nachdem es vielfach Kritik an den Entscheidungen des Ersten, ZDF und von RTL gab, Habeck nicht zur TV-Debatte mit Bundeskanzler und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz einzuladen.

Vertreter aller großen deutschen Parteien eingeladen

Die nächsten Sendungen folgen in den darauffolgenden Tagen: Am Mittwoch, 15. Januar, ist Scholz und am Donnerstag, 16. Januar, Friedrich Merz zu Gast. Außerdem stehen bereits die Termine für die Gespräche mit Alice Weidel (AfD) und Christian Lindner (FDP) fest. Weidel wird am Montag, 20. Januar, im Studio sein, Lindner verhältnismäßig spät am Montag, 17. Februar.