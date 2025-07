SPD fordert AfD-Verbot: CDU warnt vor voreiligen Entscheidungen

Sollte die AfD verboten werden? Die SPD hat sich auf ihrem Parteitag dafür ausgesprochen. Nach dem Beschluss der Genossen von Journalistin Anke Plättner im ARD-"Morgenmagazin" befragt, zeigte sich Thorsten Frei vom Koalitionspartner CDU skeptisch. Ein mögliches Verbot der AfD müsse man aus seiner Sicht "juristisch entscheiden, nicht politisch", so Frei.

Gegen die Kritik gegen seine Partei, sie reagiere mit der verschärften Migrationspolitik unter der neuen Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz auf die AfD, wehrte sich Frei. Man schaue nicht auf die AfD, sondern "auf die Probleme im Land". "Und dazu gehört, dass wir eine ordentliche Migrationspolitik machen, die dafür sorgt, dass Ordnung, Steuerung und Begrenzung im Mittelpunkt stehen." Schon 2019, also noch unter Altkanzlerin Angela Merkel, die jüngst den Kurswechsel der Regierung in der Migrationspolitik kritisiert hatte, habe es ein Gesetzpaket gegeben, in dem ein Rückführungsverbesserungsgesetz enthalten gewesen sei.