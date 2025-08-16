Große Krise: Warum belog Giovanni Zarrella seine Frau Jana Ina?

Home News Star-News

Harte Vergangenheit

16.08.2025, 10.45 Uhr
von Annika Schmidt
Nach einem Schicksalsschlag stürzte Giovanni Zarrella in ein tiefes Loch – und führte ein Doppelleben, das er Jana Ina jahrelang verschwieg.
Giovanni Zarrella schaut ernst.
Giovanni Zarrella führte für einige Zeit ein Doppelleben.  Fotoquelle: picture alliance / Jens Niering | Jens Niering

Heute ist es kaum vorstellbar, dass die Karriere von Giovanni Zarrella einst auf der Kippe stand: Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" holt er regelmäßig Top-Quoten, seine Songs erreichen ein Millionen-Publikum. Und auch familiär könnte es dem Star kaum besser gehen: Mit Ehefrau und Model Jana Ina hat Zarrella zwei Kinder. Doch dieses Happy End war lange nicht absehbar – im Gegenteil.

"Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen"

Es handelt sich um ein Ereignis, dass Giovanni Zarrella laut eigener Aussage "sehr peinlich" war. Es war 2006, als der Deutschitaliener seine Ehefrau belog. Fünf Jahre lang war der 46-Jährige teil der Band "Bro'Sis". Doch dann löste sich die Musikgruppe auf. "Mir wurde ein großer Teil meines Herzens rausgerissen in dem Moment", beschreibt der Schlagerstar seine damaligen Gefühle. Es folgte die Arbeitslosigkeit und damit bittere Konsequenzen.

Seinen Job verloren zu haben, war für ihn peinlich und stürzte den Musiker in ein tiefes Loch. Das wollte er vor Jana Ina nicht zugeben und belog stattdessen seine Ehefrau. Es schlich sich ein Doppelleben ein – er versuchte den Schein zu wahren. "Ich wollte für meine Frau der Mann bleiben, auf den sie sich verlassen kann", gestand der Moderator im Podcast "Hotel Matze".

Am Ende packte Zarrella aus

"Sie hat damals bei 'GIGA' gearbeitet. Sie ist morgens rausgegangen und ich mit ihr und sie so: 'Was machst du jetzt?' Und ich: 'Ich gehe jetzt ins Tonstudio arbeiten'", log Giovanni Zarrella seine Ehefrau beinahe täglich an. Doch in Wahrheit ging er anstatt zur Arbeit eine Runde um den Block, um dann wieder zu Hause zu sein. Verzweiflung machte sich in ihm breit.



"Ich wusste nicht, was ich machen soll, wie es weitergeht. Das war mir peinlich", gibt der 46-Jährige zu und erklärte, dass diese Jahre nach "Bro'Sis" für ihn die schwersten wahren. Irgendwann konnte er dieses Doppelleben nicht mehr führen und suchte das Gespräch mit Jana Ina. Das Model reagierte mit Verständnis auf die Lügen. "Es tut mir so leid, Gio, aber sag mir sowas doch.", zitiert Giovanni Zarrella die damalige Aussage der 48-Jährigen. 

So bekam Giovanni Zarrella doch noch die Kurve

Zu dem Zeitpunkt hätte er nicht gedacht, welche Wendung seine Karriere nehmen wird. Heute ist er sowohl als Moderator als auch mit seiner Musik als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner "Giovanni Zarrella Show" fährt er traumhafte Einschaltqouten ein und nun verkündete das ZDF, den Vertrag mit dem gebürtigen Hechingener um drei Jahre verlängert zu haben und die Zusammenarbeit weiter ausbauen zu wollen. 

