Nach "Das Kanu des Manitu": Folgt die Fortsetzung der Fortsetzung?

Neuer Film?

15.08.2025, 09.29 Uhr
Fast 25 Jahre nach "Der Schuh des Manitu" gibt es nun eine Fortsetzung: "Das Kanu des Manitu". Michael Bully Herbig und sein Team sprechen über die Möglichkeit eines dritten Teils und was Fans erwarten können.
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig
Christian Tramitz, Rick Kavanian und Michael "Bully" Herbig verrieten, ob sie ein "Fortsetzung von der Fortsetzung" planen.  Fotoquelle: Getty images/Andreas Rentz for Constantin Film
Das Kanu des Manitu
Michael Bully Herbig (links) und Christian Tramitz drehten mit "Das Kanu des Manitu" eine Erfolgs-Komödien-Fortsetzung.  Fotoquelle: herbX film/Constantin Film/Luis Zeno Kuhn

Fast 25 Jahre mussten Fans auf die Fortsetzung von "Der Schuh des Manitu" (2001) warten. Bis heute ist die Parodie der "Winnetou"-Reihe einer der erfolgreichsten deutschen Filme. Da ist es eher ungewöhnlich, dass es so lange dauerte, bis ein zweiter Teil ins Kino kam.

Geht es bei Teil drei schneller oder sind die Geschichten von Abahachi und Ranger nun endgültig auserzählt? Bei der Pressekonferenz anlässlich des Kinostarts sprachen die Hauptdarsteller und Drehbuchschreiber Michael 'Bully' Herbig (57), Christian Tramitz (70) und Rick Kavanian (54) über eine mögliche "Fortsetzung von der Fortsetzung".

"Ich habe beim Drehbuchschreiben schon gesagt: 'Lass uns gleich zwei und drei am Stück machen, dann sind wir es los", erklärte Herbig trocken. Kavanian hat hingegen einen anderen Plan: "Im Jahr 2049, 24 Jahre später, Christian ist 94, Bully und ich an die 80, ein super Zeitpunkt", lachte der Comedian. "Das klingt gar nicht so unrealistisch", fand Herbig.

Sky du Mont, der bereits mehrmals gesagt hatte, dass "Das Kanu des Manitu" sein letzter Film sein werde, überlegte derweil, wie seine Rolle, der Bösewicht Santa Maria, in einer möglichen Fortsetzung zurückkehren könnte. "Dreht ihr dann an meinem Mausoleum?", schmunzelte der 78-Jährige.

"Wir haben niemandem davon erzählt"

Die Idee für einen zweiten Teil kam eher unverhofft, erinnerten sich die drei Drehbuchautoren. Sie hätten vor drei Jahren über einen Weihnachtsfilm nachgedacht, als Tramitz sich mit den Worten "Eigentlich schade, dass wir nie über eine Fortsetzung von 'Manitu' nachgedacht haben" verabschiedete.

"Daraufhin haben wir uns nach und nach zusammengesetzt und gesprochen und entwickelt. Wichtig war, wir haben niemandem davon erzählt", erinnerte sich Kavanian. "Über 14 Monate haben wir ein Drehbuch auf die Beine gestellt und haben es gedreht und jetzt ist es im Kino." Sehr aufregend sei das, lachte der 54-Jährige.

Über den möglichen Erfolg von "Das Kanu des Manitu" und ob dieser Film an die Zuschauerzahlen des ersten Teils herankommen könnte, wollte das Autoren-Trio nicht spekulieren. Selbst untereinander würden sie darüber nicht sprechen. "Wir sind abergläubisch", grinste Kavanian. "Wenn es passiert – schön. Aber wir rechnen nicht damit", gab "Bully" auf die Frage einer Schülerreporterin zu.

Bullys Fortsetzung: Was kann "Das Kanu des Manitu"?
Michael Bully Herbig bringt mit ‚Das Kanu des Manitu‘ die lang ersehnte Fortsetzung des Kultfilms in die Kinos. Was ist neu? Herbig, Tramitz und Kavanian verraten auf der Pressekonferenz in München, warum sie sich in einem Safe Space bewegten und welche Gags bewusst nicht wiederholt wurden.
Kultfilm-Fortsetzung
Michael "Bully" Herbig

Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

