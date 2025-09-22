Home News Film-News

DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas

DVD-Highlights der Woche

DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas

22.09.2025, 09.15 Uhr
Diese Woche erscheinen spannende Neuheiten auf DVD und Blu-ray: Das John Wick Spin-off "Ballerina", das Historien-Drama "Die Vorkosterinnen" und das packende "Kleine Dinge wie diese".
"From the World of John Wick: Ballerina"
Ana de Armas spielt die Hauptrolle im Spin-off "From the World of John Wick: Ballerina".  Fotoquelle: Leonine/2025 Lionsgate
"From the World of John Wick: Ballerina"
"Ballerina" ist ein mit Spannung erwartetes "John Wick"-Spin-off mit Ana de Armas in der Hauptrolle und Keanu Reeves in einer Nebenrolle.  Fotoquelle: Leonine
"Die Vorkosterinnen"
Rosa Sauer (Elisa Schlott, dritte von links) und andere Frauen müssen Mahlzeiten für Adolf Hitler kosten, um sicherzugehen, dass diese nicht vergiftet sind.  Fotoquelle: Luca Zontini/Busch Media Group
"Die Vorkosterinnen"
"Die Vorkosterinnen" basiert auf den Erzählungen einer Zeitzeugin.   Fotoquelle: Busch Media Group
"Kleine Dinge wie diese"
Der Kohlehändler Bill Furlong (Cillian Murphy) kann nicht glauben, was er sieht.   Fotoquelle: Plaion Pictures
"Kleine Dinge wie diese"
"Kleine Dinge wie diese" basiert auf dem gleichnamigen historischen Roman der irischen Schriftstellerin Claire Keegan.  Fotoquelle: Plaion Pictures

Es wird erst einmal der Name eines sehr bekannten Mannes vorausgeschickt, für die größten Knalleffekte sorgt hier aber eine Frau: "From the World of John Wick: Ballerina" wurde von Action-Fans sehnsüchtig herbeigefiebert. Vier Kinofilme, die in Summe über eine Milliarde US-Dollar einspielten, dazu eine Prequel-Serie ("The Continental", 2023) – der Hype um die "John Wick"-Reihe war schon enorm in den letzten zehn Jahren. Und durchaus berechtigt: Mit zahllosen atemberaubend choreografierten Kampfszenen und vielen innovativen Ideen wurde das Franchise zum Aushängeschild des modernen Actionkinos.

Jetzt also ein fünfter Film, erstmals nicht mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Ana de Armas ("James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Blonde"), zuletzt schon eine der gefragtesten Frauen in Hollywood, gibt im "John Wick"-Spin-off die schießwütige Ballerina. Nun erscheint der Actionkracher ebenso wie der Historienfilm "Die Vorkosterinnen" und die Romanverfilmung "Kleine Dinge wie diese" auf DVD und Blu-ray.

"From the World of John Wick: Ballerina" (Veröffentlichung am 26. September)

Was der Titel "From the World of John Wick: Ballerina" soll, ist schnell erklärt: Eve Macarro (Ana de Armas) wollte als Kind eigentlich Tänzerin werden, dann aber nahm ihr Leben eine so düstere und absurde Wendung, wie es sie eigentlich nur im "John Wick"-Kosmos geben kann. Ihre Eltern wurden ermordet. Die Tränen über den Verlust kaum getrocknet, stand plötzlich Winston Scott (Ian McShane) im dunklen Mantel vor der jungen Eve und nahm sie mit, um das Mädchen an einer Killer-Akademie für junge Frauen zur Elite-Kämpferin ausbilden zu lassen.

Derzeit beliebt:
>>„Alles geht den Bach runter“: Frank Rosin verzweifelt in neuem Fall
>>Streaming-Starts: „French Lover“, „The Savant“ und mehr ab 26.9.
>>Neu im Kino: "Ballerina", "Akiko, der fliegende Affe" und "The Ugly Stepsister"
>>Dieser "Let's Dance"-Star spielte bereits in zahlreichen Hollywood-Filmen mit

Jetzt, einige Jahre später und immer noch mit Ballerina-Spieluhr im Handgepäck, will Eve sich endlich an den Männern rächen, die ihr die Eltern nahmen. Die Gegner einen nach dem anderen ausschalten, mit Schusswaffen, Schlittschuhen, fiesen Tritten in die Weichteile und allem, was dem Kreativteam des Films sonst so einfiel – das macht Eve von Beginn an sehr gut. Und damit sie als Killerin noch besser wird, bittet sie irgendwann auch noch John Wick (Keanu Reeves) um ein paar hilfreiche Tipps. Wer oder was sollte diese "Ballerina" jetzt noch aufhalten ..?



Im Hintergrund wird schon an neuen "John Wick"-Projekten gearbeitet. Ein fünfter Teil der Reihe befindet sich seit 2023 in Vorbereitung, darüber hinaus sind außerdem ein weiteres Spin-off ("Caine") sowie ein animiertes Prequel geplant.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Len Wiseman, Laufzeit: 121 Minuten

70 Jahre im Rampenlicht aber schlechte Gagen: Roberto Blanco "lässt sich nicht abspeisen"
Roberto Blanco, seit sieben Jahrzehnten ein Star, denkt nicht ans Aufhören. Mit 88 Jahren wählt er seine Auftritte sorgfältig und kritisiert das deutsche Fernsehen.
Legende
Roberto Blanco

"Die Vorkosterinnen" (Veröffentlichung am 25. September)

"Seien Sie sich Ihres Glücks bewusst, dass Sie solche Köstlichkeiten essen dürfen", sagt der Koch Krümel (Boris Aljinovic) in einer Szene von "Die Vorkosterinnen". Nahrhafte Lebensmittel waren während des Zweiten Weltkriegs oft knapp. Rosa Sauer (Elisa Schlott) und die anderen Frauen bekommen in dem Historiendrama dennoch täglich eine warme Mahlzeit serviert. Ihre Aufgabe ist es, das Essen zu verkosten, ehe es Adolf Hitler persönlich serviert wird. So soll ein möglicher Giftanschlag vereitelt werden.

Es ist eine unbarmherzige Situation, in der die Frauen leben. Vor allem der neue Kommandant Albert Ziegler (Max Riemelt), der im Frühjahr 1944 den Dienst antritt, erzeugt durch seine strenge Art ein Klima der Angst. Dennoch entwickelt sich zwischen den Vorkosterinnen eine Freundschaft, und auch Rosa und Albert kommen sich unerwartet nahe ...

"Die Vorkosterinnen" basiert auf dem Bestseller-Roman "Le assaggiatrici" (2018) von Rosella Postorino, der sich wiederum von den Erzählungen einer Frau namens Margot Wölk inspirieren ließ.

Preis DVD: circa 15 Euro

IT/BE/CH, 2025, Regie: Silvio Soldini, Laufzeit: 118 Minuten

Dieter Bohlen mit Diät vor seiner Tour - So viel hat er abgenommen!
Dieter Bohlen, bekannt als "Pop-Titan" und DSDS-Jury-Chef, startet seine "Jetzt oder Nie"-Tournee mit neun Konzerten in Topform. Nach intensiven Trainingseinheiten auf Mallorca fühlt er sich fit. Der 71-Jährige verspricht ungeschminkte Eindrücke und Live-Erlebnisse ohne Playback.
Tournee-Start
Dieter Bohlen

"Kleine Dinge wie diese" (Veröffentlichung am 25. September)

Vorweihnachtszeit 1985 in der irischen Grafschaft Wexford: Der Kohlenhändler Bill Furlong (Oscar-Preisträger Cillian Murphy) liefert Kohle ans örtliche Nonnenkloster aus, als er Zeuge einer Zwangseinlieferung wird. Das Opfer ist ein schwangeren Mädchen. Bill, der selbst als uneheliches Kind ohne Vater aufwuchs, hat Mitleid mit der fremden Frau.

Er beginnt nachzuforschen und stößt auf eine Reihe von Gewaltverbrechen, die offenbar von den Ordensschwestern verübt wurden. Doch als der fünffache Vater den Fall melden möchte, stößt er sowohl bei den Behörden als auch bei den Einwohnern des Ortes auf Ablehnung: "Wenn du durch dieses Leben kommen willst, musst du manche Dinge ignorieren", heißt es.

"Kleine Dinge wie diese" basiert auf dem Historienroman "Small Things Like These" der irischen Schriftstellerin Claire Keegan. Als Produzenten waren unter anderem die Schauspieler Ben Affleck, Matt Damon und Cillian Murphy beteiligt.

Preis DVD: circa 14 Euro

IR/BE, 2024, Regie: Tim Mielants, Laufzeit: 95 Minuten

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!


Quelle: teleschau – der mediendienst GmbH

Das könnte dich auch interessieren

Alpenkrimi mit Akkordeon: "Der Geier" löst wieder Fälle
"Der Geier – Freund oder Feind"
Der Geier - Freund oder Feind
Mit Haaren & ohne Bart: So sah Christoph Maria Herbst früher aus!
Krasse Veränderung
Christoph Maria Herbst
„Tatort“ vs. „Polizeiruf 110“ – Welche Krimireihe ist beliebter?
Krimi-Duell
Charly Hübner und Anneke Kim Sarnau im "Polizeiruf 110: Einer von uns".
„The Summer I Turned Pretty“: Kommt jetzt das große Finale im Kino?
Serienfinale
Gavin Casalegno, Lola Tung und Christopher Briney
Kino-Neustarts der Woche: "Downtown Abbey", "Leibniz" und "Der Tiger"
Kino-Highlights
Downton Abbey: Das große Finale
Endlich offiziell: Das sind die Sendetermine der 17. "Bergretter"-Staffel!
ZDF-Erfolgsserie
Die Bergretter versorgen einen Verletzten.
Betrug im Alter: Uschi Glas auf der Jagd nach Trickbetrügern
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Wir vier und der Enkeltrick"
"Sommerhaus"-Blitzausstieg: Warum ging Paar nach nur 3 Tagen?
„Der Dämon kam raus“
Das Sommerhaus der Stars
Start vom "Sommerhaus der Stars" - Daher kennst du die Kandidaten!
Jubiläumsstaffel
Tina und Jochen Horst auf einer Bank, das Foto für "Das Sommerhaus der Stars" 2025.
Eli Wasserscheid über "Tatort" ohne Dagmar Manzel: "Sie ist ja nicht einfach verschwunden"
Fränkischer Krimi
Eli Wasserscheid steht vor einer "Tatort"-Fotowand und lächelt.
Sabrina Impacciatore: Ein Leben voller Herausforderungen
Emmy-nominierte Schauspielerin
Sabrina Impacciatore
Heidi Klum küsst Ross Antony – so lief das „HeidiFest“ in München
Mega-Party im Hofbräuhaus
Ross Antony
Eltern eines Serienmörders: Die Geschichte von Ulla und Didi H.
"Jenseits von Schuld"
Jenseits von Schuld
ARD-Doku: Alles über Zahnmedizin und Kieferorthopädie
"ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne"
ARD Wissen: Mein Körper. Meine Zähne
Dino-Survival: Adam Driver in der Urzeit
"65"
65
„Rosenheim-Cops“-Star Marisa Burger: Tränen & scharfe Kritik am ZDF
"Ganz furchtbar geheult"
Marisa Burger in ihrer Rolle als Frau Stockl
Lilly Becker jetzt im „Playboy“: Das steckt hinter ihrem Nacktshooting
Selbstliebe-Botschaft
Lilly Becker
Nina Chuba: Popstar mit Albtraum-Erinnerungen an das „Traumschiff“
ZDF-Quotenhit
NIna Chuba
Oktoberfest 1905: Die Rivalität geht weiter
"Oktoberfest 1905"
"Oktoberfest 1905"
Bühnen-Comeback! Jürgen Drews kehrt für Howard Carpendale zurück
"Die Giovanni Zarrella Show – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
"Die Giovanni Zarrella Show - Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale"
Morbius: Der zwiespältige Antiheld
"Morbius"
Morbius
Dieser "Polizeiruf 110" lässt niemanden kalt!
"Polizeiruf 110: Sie sind unter uns"
Polizeiruf 110: Sie sind unter uns
Drogen, Wölfe und Geheimnisse: Der schwedische Thriller, den man nicht verpassen darf!
"Wolfssommer – Blutige Spuren"
Wolfssommer - Blutige Spuren
Berlin-Marathon: Rennen der Superlative
"Berlin Marathon 2025"
Berlin-Marathon 2025
Schwedische Romantik mit Hindernissen: Die TV-Premiere
"Inga Lindstörm: Ein Traummann zum Üben"
"Inga Lindström: Ein Traummann zum Üben"
Die Top 6 der reichsten Schlagerstars Deutschlands!
Vermögende Schlagerstars
Roland Kaiser steht lächelnd und mit offenen Armen auf der Bühne.
Sparen beim ÖRR: Wie lange kann sich die ARD Florian Silbereisen noch leisten?
ARD und Schlagershows
Florian Silbereisen (43) begeistert mit seinen Schlagerevents regelmäßig ein Millionen-Publikum. Sind die beliebten Shows bald Geschichte?
So sah "Wildberry Lillet"-Sängerin Nina Chuba als Kinderstar aus
Krasser Wandel
NIna Chuba
NDR-Programmchef nennt Cancel-Culture-Vorwürfe von Moderatorin Julia Ruhs "absurd"
Meinungsvielfalt
KLAR
In diesen Zelten sind Marianne und Michael auf der Wiesn unterwegs!
Oktoberfest
Marianne und Michael