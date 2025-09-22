DVD-Neuheiten: Von Nazi-Drama bis Action-Kracher mit Ana de Armas

Es wird erst einmal der Name eines sehr bekannten Mannes vorausgeschickt, für die größten Knalleffekte sorgt hier aber eine Frau: "From the World of John Wick: Ballerina" wurde von Action-Fans sehnsüchtig herbeigefiebert. Vier Kinofilme, die in Summe über eine Milliarde US-Dollar einspielten, dazu eine Prequel-Serie ("The Continental", 2023) – der Hype um die "John Wick"-Reihe war schon enorm in den letzten zehn Jahren. Und durchaus berechtigt: Mit zahllosen atemberaubend choreografierten Kampfszenen und vielen innovativen Ideen wurde das Franchise zum Aushängeschild des modernen Actionkinos.

Jetzt also ein fünfter Film, erstmals nicht mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Ana de Armas ("James Bond 007: Keine Zeit zu sterben", "Blonde"), zuletzt schon eine der gefragtesten Frauen in Hollywood, gibt im "John Wick"-Spin-off die schießwütige Ballerina. Nun erscheint der Actionkracher ebenso wie der Historienfilm "Die Vorkosterinnen" und die Romanverfilmung "Kleine Dinge wie diese" auf DVD und Blu-ray.

"From the World of John Wick: Ballerina" (Veröffentlichung am 26. September) Was der Titel "From the World of John Wick: Ballerina" soll, ist schnell erklärt: Eve Macarro (Ana de Armas) wollte als Kind eigentlich Tänzerin werden, dann aber nahm ihr Leben eine so düstere und absurde Wendung, wie es sie eigentlich nur im "John Wick"-Kosmos geben kann. Ihre Eltern wurden ermordet. Die Tränen über den Verlust kaum getrocknet, stand plötzlich Winston Scott (Ian McShane) im dunklen Mantel vor der jungen Eve und nahm sie mit, um das Mädchen an einer Killer-Akademie für junge Frauen zur Elite-Kämpferin ausbilden zu lassen.

Jetzt, einige Jahre später und immer noch mit Ballerina-Spieluhr im Handgepäck, will Eve sich endlich an den Männern rächen, die ihr die Eltern nahmen. Die Gegner einen nach dem anderen ausschalten, mit Schusswaffen, Schlittschuhen, fiesen Tritten in die Weichteile und allem, was dem Kreativteam des Films sonst so einfiel – das macht Eve von Beginn an sehr gut. Und damit sie als Killerin noch besser wird, bittet sie irgendwann auch noch John Wick (Keanu Reeves) um ein paar hilfreiche Tipps. Wer oder was sollte diese "Ballerina" jetzt noch aufhalten ..?

Im Hintergrund wird schon an neuen "John Wick"-Projekten gearbeitet. Ein fünfter Teil der Reihe befindet sich seit 2023 in Vorbereitung, darüber hinaus sind außerdem ein weiteres Spin-off ("Caine") sowie ein animiertes Prequel geplant.

Preis DVD: circa 15 Euro

US, 2025, Regie: Len Wiseman, Laufzeit: 121 Minuten

"Die Vorkosterinnen" (Veröffentlichung am 25. September) "Seien Sie sich Ihres Glücks bewusst, dass Sie solche Köstlichkeiten essen dürfen", sagt der Koch Krümel (Boris Aljinovic) in einer Szene von "Die Vorkosterinnen". Nahrhafte Lebensmittel waren während des Zweiten Weltkriegs oft knapp. Rosa Sauer (Elisa Schlott) und die anderen Frauen bekommen in dem Historiendrama dennoch täglich eine warme Mahlzeit serviert. Ihre Aufgabe ist es, das Essen zu verkosten, ehe es Adolf Hitler persönlich serviert wird. So soll ein möglicher Giftanschlag vereitelt werden.

Es ist eine unbarmherzige Situation, in der die Frauen leben. Vor allem der neue Kommandant Albert Ziegler (Max Riemelt), der im Frühjahr 1944 den Dienst antritt, erzeugt durch seine strenge Art ein Klima der Angst. Dennoch entwickelt sich zwischen den Vorkosterinnen eine Freundschaft, und auch Rosa und Albert kommen sich unerwartet nahe ...

"Die Vorkosterinnen" basiert auf dem Bestseller-Roman "Le assaggiatrici" (2018) von Rosella Postorino, der sich wiederum von den Erzählungen einer Frau namens Margot Wölk inspirieren ließ.

Preis DVD: circa 15 Euro

IT/BE/CH, 2025, Regie: Silvio Soldini, Laufzeit: 118 Minuten

"Kleine Dinge wie diese" (Veröffentlichung am 25. September) Vorweihnachtszeit 1985 in der irischen Grafschaft Wexford: Der Kohlenhändler Bill Furlong (Oscar-Preisträger Cillian Murphy) liefert Kohle ans örtliche Nonnenkloster aus, als er Zeuge einer Zwangseinlieferung wird. Das Opfer ist ein schwangeren Mädchen. Bill, der selbst als uneheliches Kind ohne Vater aufwuchs, hat Mitleid mit der fremden Frau.

Er beginnt nachzuforschen und stößt auf eine Reihe von Gewaltverbrechen, die offenbar von den Ordensschwestern verübt wurden. Doch als der fünffache Vater den Fall melden möchte, stößt er sowohl bei den Behörden als auch bei den Einwohnern des Ortes auf Ablehnung: "Wenn du durch dieses Leben kommen willst, musst du manche Dinge ignorieren", heißt es.

"Kleine Dinge wie diese" basiert auf dem Historienroman "Small Things Like These" der irischen Schriftstellerin Claire Keegan. Als Produzenten waren unter anderem die Schauspieler Ben Affleck, Matt Damon und Cillian Murphy beteiligt.

Preis DVD: circa 14 Euro

IR/BE, 2024, Regie: Tim Mielants, Laufzeit: 95 Minuten

