Dieser "Let's Dance"-Star spielte bereits in zahlreichen Hollywood-Filmen mit

Marie Mouroum war bereits in Hollywood-Produktionen wie "Black Panther" und "John Wick 4" zusehen. Nun zeigt die Stuntfrau bei "Let's Dance' eine neue Facette ihres Könnens. Die 32-Jährige, die als Double für Halle Berry arbeitete, möchte mit ihrer Körperbeherrschung und Fitness das Tanzparkett erobern.

Auf diese Frau zählt nicht nur James Bond Marie Mouroum. Vor der Kamera lässt die Stuntfrau nichts anbrennen und hat sich in Hollywood einen exzellenten Ruf erarbeitet. Nun wagt sich die 32-Jährige aus der Komfortzone heraus – und betritt im wahrsten Sinne des Wortes neues Parkett. Bei "Let's Dance" will Mouroum ihre exzellente Körperbeherrschung und Fitness in tänzerisches Können ummünzen.

"Ich freue mich riesig auf das Abenteuer und hoffe, dass ich über mich hinauswachse, das Publikum unterhalte und meinen Trainer nicht enttäusche", gab die Stuntfrau gegenüber RTL zu Protokoll. "Ich hatte schon immer eine Faszination für Profitänzer und habe heimlich davon geträumt so etwas auch zu lernen." Los geht's am Freitag, 21. Februar, um 20.15 Uhr bei RTL.

Marie Mouroum trat unter anderem als Double von Halle Berry auf Dann kann Marie Mouroum dem TV-Publikum eine ganz neue Facette von sich zeigen. Bereits als Kind nahm sie ab dem Alter von neun Jahren Kampfsporttraining. Was zunächst zu Zwecken der Selbstverteidigung begann, setzte sich in erfolgreichen Wettkämpfen und einem Junioren-Weltmeistertitel in der indonesischen Kampfkunst-Variante Pencak Silat fort.

Ausgerechnet das Treffen mit einer Legende seines Fachs prägte Mouroums Leben dann ganz entscheidend: Eine Begegnung mit Jackie Chan inspirierte die heutige Stuntfrau, ihren Sport mit dem Tun vor der Kamera zu verbinden. Noch als Schülerin ergatterte sie ihren ersten Stuntjob in "Hänsel und Gretel: Hexenjäger" (2012). Es folgten mehrere Engagements als Double von Schauspielerin Halle Berry, unter anderem in "Cloud Atlas" (2012).

International ist Mouroum Filmkennern spätestens seit ihrer Rolle in "Black Panther" (2017) ein Begriff. Seither liest sich ihre Vita wie ein Aufeinandertreffen mit dem Who's who Hollywoods. In zahlreichen Blockbustern stand sie vor der Kamera – von "John Wick 4" über "Matrix 4" bis zu diversen Marvel-Produktionen. Ein bisheriges Highlight war zudem ihre Aufgabe als Stuntdouble von Lashana Lynch im bislang letzten James-Bond-Ableger "Keine Zeit zu sterben". Obendrein versuchte sie sich als Schauspielerin im Netflix-Film "60 Minuten" – und glänzte beim Promi-Special von "Ninja Warrior".

