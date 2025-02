„Fake Train“: Game-Show mit Rezzo klärt über Fake-News auf

Irreführende oder sogar komplett falsche Nachrichten beeinträchtigen nicht nur die Stimmung in den sozialen Medien. Derartige Fake News vergiften sogar weit darüber hinaus den gesellschaftlichen Diskurs. Kein Wunder, dass viele Journalisten und Medienmacher diesen manipulierten und manipulierenden Nachrichten den Kampf angesagt haben. An Aufklärung und einem spielerischen Umgang damit versucht sich das Format „Fake Train“.

Das ist das Konzept der Show

„Fake Train“ bedeutete für die Macher eine besondere Herausforderung. Einerseits sollten sie die komplexe Zielvorgabe der Bundeszentrale für politische Bildung erfüllen. Andererseits mussten sie aber auch ein junges Publikum erreichen. Deswegen entschieden sie sich dafür, Informationen durch ein lockeres Gameshow-Format zu vermitteln. Statt klassischer Journalisten und etablierter Promis sind vor allem Social-Media-Stars zu sehen, die bei der Zielgruppe bekannt und beliebt sind. Jeweils zwei Gäste aus diesem Bereich treten in jeder Sendung in Spielen wie „Fact or Fake?“ oder „Auf der Hut vor Fake News“ gegeneinander an. Um die Dynamik des Formats zu unterstreichen, findet die Show in einem fahrenden Zug vor einem Publikum von Mitreisenden statt, das manchmal auch in die Spiele einbezogen ist.