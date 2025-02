Ehe-Krise bei TV-Stars: Nicola Tiggeler und Timothy Peach in Therapie

Nach über 35 Ehejahren haben sich Nicola Tiggeler und Timothy Peach für eine Paartherapie entschieden. Im Interview sprechen die Schauspieler offen über ihre Beweggründe und Erkenntnisse.

TV-Stars nehmen professionelle Hilfe in Anspruch Seit mehr als 35 Jahren sind Nicola Tiggeler ("Verbotene Liebe") und Timothy Peach ("Rote Rosen") verheiratet. Eine lange, harmonische Beziehung – doch auch sie mussten sich neuen Herausforderungen stellen. 2023 entschieden sie sich, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. In einem Interview mit "Bild" gaben sie nun Einblicke in ihre Beweggründe.

Kennengelernt hatten sich die beiden in den 1980er-Jahren am Staatstheater Augsburg. Ihre Liebe führte 1988 zur Hochzeit, später folgten ihre Kinder Tiffany (29) und Nelson (23). Gemeinsam meisterten sie ihren Alltag als Schauspieler und Eltern mit einer modernen Arbeitsteilung: Wer drehte, übernahm weniger Familienaufgaben, während der andere sich um die Kinder in München kümmerte. Doch mit den Jahren veränderten sich ihre Herausforderungen.

Corona-Zeit hat Timothy Peach "sehr belastet" Bis 2020 lief alles in geregelten Bahnen. Peach stand für "Rote Rosen" vor der Kamera, Tiggeler führte ihre Rolle in "Sturm der Liebe" aus. Doch die Corona-Pandemie brachte unerwartete Einschnitte. Plötzlich stand der Alltag still. Die erzwungene Pause brachte für Peach Unsicherheiten mit sich: "Die Zeit hat mich sehr belastet. Da kam alles zusammen: Existenzangst, Midlife-Crisis, Schwäche, Fragen in allen Bereichen."

Auch die veränderte Familiensituation sorgte für neue Fragen. Die Kinder zogen aus, und das Paar musste sich neu orientieren. "Wie gestalten wir unser Leben als Paar weiter? Wie sehr dürfen wir uns noch in das Leben unserer Kinder einmischen?", fragte sich Tiggeler. Um Klarheit zu gewinnen, suchten sie Ende 2023 Unterstützung durch eine Online-Paartherapie.

"Es ist ein Privileg, professionelle Begleitung in Anspruch nehmen zu können" Timothy Peach vergleicht eine langjährige Beziehung mit einem Marathon: "Man kann sich darin verlieren oder bewusst daran arbeiten." Viele Paare würden irgendwann aufhören, sich Fragen zu stellen wie: "Wie geht es dir? Was sind deine Wünsche? Wo wollen wir gemeinsam hin?"

Die Therapie erwies sich als wertvolle Erfahrung. "Es ist ein Privileg und eine Bereicherung, professionelle Begleitung in Anspruch nehmen zu können", betont Tiggeler. Besonders Peach zog wichtige Erkenntnisse daraus: "Ich dachte immer, ich schaffe das allein. Sport und Ablenkung reichen. Aber erst durch die Therapie habe ich gelernt, mich wirklich zu öffnen, meine Ängste und Wünsche auszusprechen."

Aktuell tourt das Paar mit dem Theaterstück "Die Kehrseite der Medaille" durch Deutschland. Timothy Peach stand zudem für das "Traumschiff" vor der Kamera – die Episode "Südsee" wird noch in diesem Jahr im ZDF ausgestrahlt. Trotz aller Herausforderungen blicken sie optimistisch in die Zukunft – und darauf, gemeinsam alt zu werden.

Du willst keine News mehr verpassen? Auf unserem WhatsApp-Kanal informieren wir dich über die Top-News aus der TV- und Streamingwelt!