"Taxi Driver"-Star Cybill Shepherd: Das ist aus der Schauspiel-Ikone geworden

Cybill Shepherd, die in den 1970er Jahren mit Filmen wie "Taxi Driver" und der Serie "Das Model und der Schnüffler" berühmt wurde, feiert ihren 75. Geburtstag. Ihre Karriere war geprägt von großen Erfolgen und persönlichen Entwicklungen, während sie weiterhin in der Unterhaltungsbranche tätig bleibt.

Wer in den 1970-ern filmisch kultiviert wurde, kam an dieser Frau nicht vorbei. Cybill Shepherd war als Schauspielerin allgegenwärtig, spielte unter Peter Bogdanovich, einem der großen Regisseure des New Hollywood, erst in "Die letzte Vorstellung" (1971) und dann – es war jetzt die Zeit, als die beiden auch privat gemeinsame Wege gingen – in dessen "Daisy Miller" (1974) und "Auf die lange, letzte Liebe" (1976). Danach folgte die Rolle, für die sie bis heute unvergessen ist: In Martin Scorseses Meisterwerk "Taxi Driver" (1976) gab sie die attraktive Wahlkampfhelferin Betsy, für die sich Robert De Niros Titelheld interessierte.

Aber auch Kindern der 1980er-Jahre ist die 1950 in Memphis, Tennessee, geborene Cybill Lynne Shepherd in guter Erinnerung. Das Jahrzehnt haben sie und Kollege Bruce Willis immerhin maßgeblich mit dem Serienhit "Das Model und der Schnüffler" geprägt. Shepherd spielte in der Krimikomödie von 1985 bis 1989 ein ehemaliges Model, das nun eine Detektei leitet. Willis war in der Rolle des Schnüfflers zu sehen. Die beiden Ermittler stießen sich ab und zogen sich an. Es gab Kabbeleien und es sprühten die Gag-Funken. Dem Publikum gefiel das. Heute genießt die Screwball-Serie Kultstatus.

"Wir fühlten uns zueinander hingezogen" Harmonischer soll es am Set zwischen den beiden Hauptdarstellern zugegangen sein. Angeblich kamen sich Shepherd und Willis während der Dreharbeiten näher. "Wir fühlten uns zueinander hingezogen", sagte sie 2023 in einem Interview mit der "New York Post". Gelaufen sei aber nichts, was auch ihre weiteren Lebenswege belegen. Willis heiratete 1987 die Schauspielerin Demi Moore. Shepherd wurde im selben Jahr schwanger, von einem Chiropraktiker, den sie bald auch heiratete, von dem sie sich 1990 aber wieder scheiden ließ. Es war ihre zweite Ehe, die erste, mit einem Autohändler, hielt von 1978 bis 1982.

"Das Model und der Schnüffler" war Kreuzungspunkt der Karriereentwicklungen von Shepherd und Willis. Während er mit der Serie zum Star wurde und anschließend in den Hollywood-Olymp aufstieg, wurde es um sie, die schon vor der Serie ein Star war, immer ruhiger. Erst Mitte der 1990-er konnte sie mit "Cybill" einen weiteren Fernseherfolg landen. Die Sitcom brachte das Problem der Hauptdarstellerin auf den Punkt: Shepherd spielte eine einst erfolgreiche Schauspielerin, die sich nun mit zweitklassigen Fernsehfilmen begnügen muss. Das war Fazit und Prophezeiung zugleich. Die Bogdanovich-Muse war nach "Cybill" meist nur noch mit kleineren Rollen fürs Fernsehen tätig, während einer ihrer letzten Kinofilme, Bogdanovichs "Broadway Therapy" (2024), an frühere Erfolge nicht anzuknüpfen konnte.

"Ich werde Bruce immer lieben" Shepherds öffentliche Auftritte sind zuletzt rar geworden. In einem Interview mit "Extra" schwärmte die dreifache Mutter 2022 noch einmal über ihre Zusammenarbeit mit Bruce Willis. "Ich werde Bruce immer lieben", verriet sie. Willis musste sich 2022 von der Schauspielerei zurückziehen, nachdem bei ihm eine Aphasie diagnostiziert wurde, die zu Störungen der Sprachzentren führt. Und Shepherd? Sie arbeitet weiter, wenn auch weitestgehend unter dem Radar. Zuletzt konnte sie für das Fernsehdrama "How to Murder Your Husband" noch einmal eine Hauptrolle landen. Am 18. Februar feiert die Schauspiel-Ikone ihren 75. Geburtstag.

