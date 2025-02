"Das große Promibacken": Diese Stars backen in der neuen Staffel

In der neuen Staffel von "Das große Promibacken" treten zehn Prominente gegeneinander an. Unter der Moderation von Enie van de Meiklokjes werden sie von der Jury streng bewertet. Der Gewinner erhält den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Neues Jahr, neues Backvergnügen: In dem SAT.1-Format "Das große Promibacken" dürfen prominente Hobby-Bäckerinnen und -Bäcker nun schon im neunten Jahr in Folge ihr Talent im Umgang mit Fondant, Spritztülle und Co. beweisen. Im Wettkampf um den goldenen Cupcake und 10.000 Euro für einen guten Zweck treten an: Moderatorin Amira Aly, Model und Entertainer Bruce Darnell, Sängerin Ella Endlich, Kabarettistin Manuela Wisbeck, Comedian Maxi Gstettenbauer, Fußball-Weltmeister Pierre Littbarski, die ehemalige Top-Torhüterin Nadine Angerer, Sängerin Senna Gammour, Schauspieler Steffen Groth und Pop-Sternchen Vincent Gross. Moderiert wird die Sendung, wie gewohnt, von Enie van de Meiklokjes.