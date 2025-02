Neue Folgen mit "Bergretter"-Star: "Kommissar Rex" kehrt zurück

Nicht nur in Österreich und Deutschland sind sie absoluter Kult: In über 40 Ländern weltweit, von Argentinien bis Zypern, liefen die Abenteuer von "Kommissar Rex" (1994-2004) erfolgreich im Fernsehen. Nach zehn Staffeln war zunächst Schluss, nun jedoch kehrt Österreichs bekanntester Polizeihund zurück auf die Bildschirme. Wie SAT.1 und ORF bestätigten, sollen noch im Frühjahr 2025 die Dreharbeiten zu neuen Ausgaben der Krimireihe starten.

An der Seite des tierischen Ermittlers werden Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner sowie Ferdinand Seebacher als Inspektor Felix Burger helfen, neue Fälle aufzuklären. "Und weil wir vom beliebtesten TV-Polizeihund der Welt nicht genug bekommen können, zeigt SAT.1 die neuen Folgen in Spielfilmlänge", wird SAT.1-Senderchef Marc Rasmus in einer Mitteilung zitiert. Entstehen sollen mehrere 90-Minüter. Die Ausstrahlung sei "DWDL.de" zufolge 2026 geplant.

Gemeinsam mit Kriminalinspektor Richard "Richie" Moser (Tobias Moretti) bildete Rex in den 90er-Jahren ein unschlagbares Team und wurde von seinem menschlichen Partner für gute Arbeit immer mit einer Wurstsemmel belohnt. Die Beziehung währte aber nur vergleichsweise kurz: Das liebe Herrchen starb 1998 in der vierten Staffel den Serientod. Als Herrchen folgten ihm Kriminalinspektor Alexander Brandtner (Gedeon Burkhard, 1998-2001) und Kriminalinspektor Marc Hoffmann (Alexander Pschill, 2002-2004). Ab 2009 gab es eine in Italien spielende Neuauflage im ZDF, zunächst mit Kaspar Capparoni als Kommissar Lorenzo Fabbri in Rom.