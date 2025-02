"Grill den Henssler": Kritik zum Start der neuen Staffel mit Steffen Henssler

Es wird wieder gebrüllt, geflucht und getobt in der Küche: VOX startet mit sechs neuen "Grill den Henssler"-Folgen in eine neue Staffel. Da sind wieder Schneid, Selbstbewusstsein und Schnelligkeit gefragt. Der titelgebende Star-Koch Steffen Henssler, der sich gefühlt permanent im Wettkampf-Modus befindet, legt sich wieder mit jeweils einer Küchen-Gegnerin oder einem -Gegner an. Er muss dabei auch einige innere Kämpfe durchstehen – und sein oft eruptives Temperament zügeln. Gleich in der ersten neuen Ausgabe bekommt er es mit einer ebenso temperamentvollen Widersacherin zu tun: Verona Pooth, bekannt geworden als Privat-TV-Moderatorin und Werbe-Ikone für den Rahmspinat mit "Blubb". Ebenfalls zu Gast zum Auftakt sind Stefano Zarrella und Semino Rossi.