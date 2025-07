TV-Dreh am Sterbebett seiner Frau: Patrick Naumann reagiert auf die Kritik

"Goodbye Deutschland"-Auswanderer Patrick Naumann steht in der Kritik, weil er das Kamerateam mit an das Sterbebett seiner wenige Tage später verstorbenen Frau Mega genommen hat. Nun hat Naumann reagiert.

Vor gut zehn Jahren wurde er wegen Drogenschmuggels nach Bali zu 15 Jahren Haft verurteilt. Seine Ehe mit Indonesierin Mega ermöglichte Patrick Naumann 2024 eine vorzeitige Entlassung auf Bewährung. Nun schreibt der ehemalige Gastronom und Schlagersänger erneut dramatische Schlagzeilen. Er ließ sich von einem "Goodbye Deutschland!"-Kamerateam begleiten, während seine Frau im Krankenhaus auf Bali um ihr Leben kämpfte – und verlor. Auf die Kritik an seiner Erlaubnis, die harten Szenen filmen zu lassen, hat der deutsche Auswanderer jetzt deutlich reagiert.

In einem Statement betont Naumann den Wert des ihm bereits vertrauten TV-Teams als emotionale Stütze. Außerdem habe er "ein tiefes Bedürfnis" gehabt, "diese Geschichte zu erzählen – so wie sie war. Traurig, echt, liebevoll, menschlich". Um Sensationslust sei es ihm dabei "niemals" gegangen, so Naumann, der gleichzeitig Verständnis dafür äußert, "dass es teilweise für Außenstehende schwer sein kann, solche Bilder zu sehen".