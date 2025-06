Daniela Katzenberger sagt erneut Ja: "Geilste Hochzeit ever" in Las Vegas

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis haben sich klammheimlich zum zweiten Mal das Jawort gegeben – Elvis-Imitator, Glitzerkleid und pinke Limousine inklusive. Jetzt gewährt die schrille Blondine Einblicke in diesen besonderen Tag!

Die zweite Hochzeit von Daniela Katzenberger (38) und Lucas Cordalis (57) liegt bereits acht Monate zurück, wie jetzt herauskam. Im Oktober 2024 hielt sich die Blondine ohnehin in Las Vegas auf, fand doch ihr Bikini-Wettkampf um den Titel „Miss Universe“ in der „Glamour-Klasse“ der World Fitness Federation in der schillernden US-Metropole statt. Bei dem Wettbewerb ergatterte auch einst Arnold Schwarzenegger (77) seine vier „Mister Universe“-Titel!

Mit einem strengen Diätprogramm und einem täglichen Personaltraining von Instruktor Tobias Wendeler speckte die 38-Jährige innerhalb von eineinhalb Jahren etwa zehn Kilo ab. Mit ihrer engmaschigen Vorbereitung spekulierte sie eigentlich auf einen Platz auf dem Treppchen. Am Ende reichte es jedoch nicht einmal für den fünften Platz.

Schillernde Hochzeit im engsten Kreis Umso mehr zu feiern hatte die Katze dann jedoch bei ihrer zweiten Hochzeit. Im engsten Kreis frischte sie ihr Eheversprechen mit ihrem Mann Lucas Cordalis auf, einzig Tochter Sophia (9) und Katzenberger Mama Iris Klein (58) waren dabei. Ganz anders also als bei ihrer kirchlichen Trauung 2016, als die beiden ihre Zuschauer sogar per TV-Übertragung teilnehmen ließen.

Der Trubel um ihre erste Hochzeit war schließlich auch der ausschlaggebende Punkt für die erneute Zeremonie, wie die Blondine nun der BILD verriet. Demnach sagte sie: „Die große kirchliche Hochzeit war für mich zwar wunderschön, aber auch saustressig. Ich wollte noch einmal so heiraten, wie wir es wollen – ganz ohne den Gastgeberstress.“ Und das scheint den beiden erfolgreich gelungen zu sein!

Ein Elvis Presley-Darsteller, eine typische weiße „Chapel of the Flowers“ und eine pinke Limousine sorgten für die perfekte Atmosphäre. Die Katze im Glitzerkleid mit hohem Schlitz, Cordalis in einem mit Strass besetzten Smoking, den einst sein verstorbener Vater Costa Cordalis (†75) als Gast an der ersten Hochzeit der beiden trug, und die kleine Sophia im weißen Prinzessinnenkleid: Der Glamourfaktor war groß!

Vom glamourösen Glitzerkleid in den pinken Jogging-Anzug Nicht ganz so glamourös endete der große Tag der kleinen Familie. Nach einer kleinen Kuchenstärkung ging es in ein Steakhouse. „Ich habe mich in meinen rosa Jogger geschmissen und das fetteste Steak gegessen, was ich jemals vor mir hatte“, schilderte Katzenberger im BILD-Interview. Den Abend ließ das Ehepaar in einem Casino ausklingen. „Es war einfach die geilste Hochzeit ever“, so das Resümee der Blondine.

Doch ganz auf Hochzeitseinblicke verzichten müssen ihre Fans nicht. Die schrille Zeremonie ist Teil der zweiten Staffel ihrer Reality-Doku „Daniela Katzenberger“. Die neunte Folge mit den exklusiven Bildern aus Las Vegas läuft am Freitag, 20. Juni, um 20:15 Uhr bei VOX und vorab bei RTL+.