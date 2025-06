Überraschendes Geständnis: "Let's Dance"-Profi Evgeny Vinokurov war depressiv

Ehrliche Worte von Evgeny Vinokurov: Via Instagram zeigte sich der "Let's Dance"-Profi nun von seiner verletzlichen Seite – und machte erstmals psychische Probleme öffentlich.

Sie sind die heimlichen Stars von "Let's Dance": Zwar stehen die prominenten Tanznovizen bei der RTL-Show im Vordergrund, doch möglich machen die tänzerischen Höchstleistungen der Stars die Tanzprofis an ihrer Seite. Einer davon ist Evgeny Vinokurov, der seit sechs Jahren zum "Let's Dance"-Team gehört. Nun meldete sich der 34-Jährige jedoch mit Informationen abseits des Tanzparketts zu Wort. Auf seinem Instagramprofil verriet er "fünf Fakten über mich – die du vielleicht noch nicht wusstest".

Neben vermeintlich profanen Dingen, etwa dass er Eishockey als "pure Leidenschaft" sehe und ein Einserschüler (aber "kein Nerd") gewesen sei, gab sich Vinokurov auch ungewohnt offen hinsichtlich seiner psychischen Verfassung. "Ich war zwei Jahre lang in einer schweren Depression", gestand der Tänzer. Erst als er sich dazu durchringen konnte, professionelle Hilfe anzunehmen, verbesserte sich sein Zustand.

Die Erinnerung an die schwere Zeit veranlasste Evgeny Vinokurov zu einem Ratschlag an seine Follower: "Heute weiß ich: Stärke zeigt sich nicht im Aushalten, sondern im Annehmen." Die Auseinandersetzung mit seiner Psyche habe ihm verdeutlicht, "dass Schwäche zeigen die größte Stärke ist". Erst wenn man diese Erkenntnis erlange, könne sich "echte Veränderung" einstellen, schrieb Vinokurov auf Instagram.

Seine Fans schienen dem Tanzprofi für seine ehrlichen Worte dankbar zu sein. Eine Nutzerin schrieb: "Respekt, dass du all dies hier mit uns teilst." Eine weitere fügte hinzu: "Tolle Zugeständnisse an einen tollen Tänzer, tollen Menschen. Kompliment Evgeny, wie Sie das alles geschafft haben. Hut ab!" Ein weiterer Kommentar lautete: "Mental Health Matters!" Auch eine Prominente mischte sich mit einem Kommentar unter die Wortmeldungen: Simone Thomalla – Vinokurovs Tanzpartnerin in der 18. Staffel von "Let's Dance" – kommentierte den Instagram-Beitrag mit einer Reihe von Herz-Emojis.