"Superstadt New York": Kritik zur RTL-Doku über Lebensqualität im Big Apple Elena Bruhn

New York gilt als Sehnsuchtsort für viele Menschen weltweit. Und als Stadt, die niemals schläft. Lange bevor neue Mega-Metropolen in Asien New York in Sachen Höhe, Hektik und Herausforderungen des Alltags Konkurrenz machten, faszinierte die Stadt an der amerikanischen Ostküste als Ort der Extreme: hohe Lebenskosten, wenig Platz, viel Lärm und endloses Gewusel. Doch wie jede Metropole besteht auch New York aus Menschen mit ganz normalen, menschlichen Problemen. Nur, dass es hier eben ziemlich viele dieser Menschen gibt, die oft auf engem Raum neben- und übereinander leben. "Superstadt New York" ist das dritte Städteporträt, welches RTL mit dem reisenden Host Elena Bruhn ins Programm hievt. 2024 beschäftigte sich die RTL- und ntv-Moderatorin bereits mit Bangkok und Tokio. Staffel zwei soll sich nun nach New York noch Dubai, Las Vegas und London widmen.

Die Energie einer Metropole: Ansteckend oder ermüdend? Bruhns abzüglich der Werbung etwa 60 Minuten lange Filme versuchen, sich den "Superstädten" vor allem über unterschiedliche Menschen zu nähern, die hier leben. Dabei geht es um Fragen wie: Ist die Energie der Stadt ansteckend oder ermüdend?

Echte New Yorker öffnen Elena Bruhn ihre Türen und zeigen ihren Alltag zwischen Euphorie und Härte, Frust und Gemeinschaft. Es sind Geschichten von Erfolg und Misserfolg, von Einsamkeit, 80-Stunden-Wochen und kreativem Alltag. Keine Stadt der Welt ist, gemessen am Gesamtvermögen ihrer Bewohner, so reich wie New York. Es gibt auch keine andere Metropole, in der so viele Millionäre und Milliardäre leben. Andererseits gibt es im Big Apple auch viel Armut, denn das Leben ist kaum bezahlbar.

Kümmert sich der "Sehnsuchtsort" auch um jene Menschen, die es nicht geschafft haben? Diese und andere Fragen will Elena Bruhn in persönlichen Begegnungen vor teils spektakulären Kulissen erkunden. Insgesamt sechs "Superstadt"-Folgen sollen an den kommenden Donnerstagen bis voraussichtlich 21. August zu sehen sein, darunter zwei Wiederholungen von 2024 und vier neue Filme. Jeweils eine Woche früher stehen sie bei RTL+ zum Abruf bereit.

Superstadt New York – Do. 19.06. – RTL: 22.35 Uhr

