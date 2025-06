Ob sie das verraten durften? Kaulitz-Brüder kündigen Tokio Hotel-Auftritt beim GNTM-Finale und neue Single an!

Während ProSieben sich bezüglich der prominenten Gäste des großen "Germany's Next Topmodel"-Finales in Schweigen hüllt, hat sich ein musikalischer Act mal eben selbst angekündigt: Wie Bill und Tom Kaulitz in ihrem Podcast "Kaulitz Hills" verraten, werden sie am Donnerstag mit ihrer Band Tokio Hotel auf der GNTM-Bühne stehen.