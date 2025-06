Paparazzi-Fotos von Amy Lou Wood - Was ist dran an den Gerüchten?

Urlaub statt Erfolgsserie: Dieser Star verzichtet auf eine Rolle in "The White Lotus"

Woody Harrelson lehnte eine Rolle in der gefeierten Serie "The White Lotus" ab, um mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Die Entscheidung fiel trotz verlockender Karrierechancen. Sam Rockwell übernimmt die Rolle und Harrelson erklärt, warum es Schicksal gewesen sein könnte.