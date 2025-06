Aus bei "7 vs. Wild": Deswegen verlässt Fritz Meinecke seine Show

Jetzt ist es amtlich: Fritz Meinecke ist nicht mehr Teil der Serie „7 vs. Wild“. Entsprechende Vermutungen gab es spätestens bei der Veröffentlichung des Teasers zur fünften Staffel der Survival-Reality-Show. In diesem spielte der Erfinder des Formats nämlich überhaupt keine Rolle. Die Gerüchte bestätigte der 36-Jährige nun selbst auf Instagram: „Ich bin raus bei 7 vs. Wild.“

Gab es Krach hinter den Kulissen? Wenn der Gründer aus einem erfolgreichen Projekt aussteigt, nachdem er sich größere Partner mit ins Boot geholt hatte, liegt der Verdacht nahe, dass es Meinungsverschiedenheiten im Hintergrund gab. Am Anfang waren vor allem Fritz Meinecke und die Mitgründer Johannes Hovekamp und Maximilian Kovacs in die Realisierung der Show involviert. Ab Staffel 3 kooperierte das Trio nicht nur mit der Produktionsfirma CaliVision Network, sondern auch mit dem Medienriesen Amazon. Hier könnte es also um kreative Differenzen über die Zukunft des Formats – ähnlich wie beim James-Bond-Franchise – gegangen sein. Dafür spräche die Tatsache, dass nicht nur Meinecke nicht mehr Teil des Projekts ist, sondern – wie dieser bestätigte – „Max und Johannes ebenso“. Wurde das Gründertrio wohl aus dem eigenen Projekt hinausgedrängt? Etwaigen Spekulationen erteilte der Magdeburger allerdings eine klare Absage: „Niemand wurde abgezogen und es gibt auch keinen Ärger im Hintergrund.“

Fritz Meineckes realer Ärger Es gab aber wirklich ganz realen Ärger – allerdings nicht über die Zukunft der Sendung, sondern bezüglich einiger Kandidaten von „7 vs. Wild“. So kritisierte Fritz Meinecke bei Twitch deren Versuche, in der vierten Staffel unerlaubte Gegenstände in die Show zu schmuggeln. Dieses Verhalten sei „respektlos“, „traurig“ und „schade“. Wie sehr ihn dieses Verhalten wirklich stört? „Das ist genau so einer der Momente, die mir tatsächlich solche Projekte und solche Großprojekte madig machen und versauen.“ Stieg der Survival-Star also aus diesem Grund aus? Vielleicht auch deshalb.

Freiheit, Flexibilität und andere Projekte Wer Fritz Meinecke kennt, weiß, dass die Generierung möglichst hoher Einnahmen wahrscheinlich nicht seine hauptsächliche Antriebsfeder darstellt. Er muss für sein persönliches Glück also die Kuh „7 vs. Wild“ gar nicht immer weiter melken. Wie Meinecke tickt, verrät seine Aussage im OMR-Podcast: „Das, was ich an Geld verdiene, gibt mir Freiheit und Flexibilität für mich selbst.“ Nur für sich selbst? Werden wir also nun nichts mehr von dem Webvideoproduzenten sehen? Wahrscheinlich doch, denn das verdiente Geld diene „auch für kommende Projekte, die ich dann noch geiler aufbereiten kann“. Es ist dementsprechend zu erwarten, dass der Survival-Fan seine Einnahmen nutzt, um bald eine frische Idee zu präsentieren. Angesichts der zuletzt veröffentlichten Inhalte auf seinem YouTube-Channel könnte sich ein neues Projekt etwa um das Thema (Extrem-)Biking drehen.

Wie geht es weiter mit „7 vs. Wild“? Es lässt sich also bisher nur spekulieren, warum genau das Gründertrio aus der Survival-Show ausgestiegen ist. Definitive Informationen dürfte es aber bald geben, wie Meinecke verriet: „Details zu unserem Ausstieg gibt es demnächst in einem extra Video.“ Im neuen Trailer war Fritz Meinecke auch nicht zu sehen, was die Spekulationen weiter bestätigten. Welche Prominenten dabei sein werden, steht noch nicht fest. Es gibt aber Gerüchte, die Jens "Knossi" Knossala betreffen, vielleicht ist er erneut dabei. Außerdem soll die Rede von Joey Kelly und Kai Pflaume sein. Bestätigt ist aber noch nichts!

Unabhängig davon geht „7 vs. Wild“ am 7. Oktober 2025 in die nächste Runde. Die fünfte Staffel soll im Amazonas-Gebiet stattfinden. Die Folgen werden zunächst exklusiv bei Amazon Prime und später bei YouTube zu sehen sein.