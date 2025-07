„7 vs. Wild“: Kein Fritz, kein Knossi – aber ein Ex-Gebirgsjäger!

Let’s go wild: Ab dem 7. Oktober geht es mit der neuen Staffel von „7 vs. Wild“ in das Amazonasgebiet. Allerdings muss die immer zuerst bei Prime Video abrufbare Reality-Survival-Serie nun ohne Erfinder und Aushängeschild Fritz Meinecke auskommen. Wir blicken auf das Teilnehmerfeld, bei dem dieses Mal – immerhin waren in vergangenen Staffeln etwa Joey Kelly, Jens „Knossi“ Knossalla oder Julia Willecke („Frühling“) am Start – die ganz großen Promis eher Mangelware sind.