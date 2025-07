"Geht uns alle an": Eric Philippi will über schwieriges Thema auspacken

Schlagersänger Eric Philippi sorgt mit einem Instagram-Post für Aufsehen. Der 28-jährige Freund von Schlagerstar Michelle wendet sich mit ernsten Worten an seine Fans, spricht über Kämpfe, die lange im Verborgenen lagen. Und kündigt an: Jetzt soll Schluss mit Schweigen sein.

Auf dem Foto im neuen Beitrag wirkt der Musiker nachdenklich. Der Text darunter macht klar: Hier geht es um mehr als ein Update aus dem Alltag. "Es liegt mir schon länger auf dem Herzen – und heute ist der Moment, an dem ich euch unter anderem Danke sagen will", schreibt der Sänger.

Bei seiner Community bedankt er sich für die jahrelange Unterstützung, die "alles andere als selbstverständlich" sei. Dann wird er persönlicher. Philippi erinnert an ein früheres Video. Darin habe er angedeutet, dass es Dinge gebe, "über die ich noch nie öffentlich gesprochen habe". Was genau dahintersteckt, bleibt offen. Klar wird aber: Es geht um Belastungen, die er lange allein getragen hat.

Mal sei er sehr präsent, dann wieder wie "von der Bildfläche" verschwunden, schreibt er. Die Beweggründe dieser Dynamik will er nun wohl aufklären: "Nächste Woche möchte ich anfangen, euch davon zu erzählen" – und zwar "ganz offen, ganz ehrlich". Mit seiner Geschichte wolle er anderen Mut machen. Die Entscheidung dazu sei ihm nicht leicht gefallen. "Denn inzwischen geht es mir so gut wie noch nie und dieses Thema geht uns alle etwas an!"