„trage keinen BH und das ist trotzdem keine Einladung“: Lola Weippert deutlich

Lola Weippert ist nicht nur im TV aktiv, auch auf Instagram unterhält sie ihre rund 800.000 Follower täglich mit Einblicken aus ihrem Berufs- und Privatleben. So auch in ihrem jüngsten Beitrag. Die Moderatorin postete am Montagabend eine Reihe von fröhlichen Schnappschüssen aus Manchester. Dort strahlt sie in die Kamera, lacht und scheint rundum glücklich – doch der dazugehörige Text spricht eine ganz andere Sprache.

Es sei 2025, so die Moderatorin, und jede Frau sollte tragen können, was sie will – oder eben nicht will: "Wie kann es sein, dass wir immer noch erklären müssen, dass Haut zu zeigen kein Freifahrtschein ist? Dass meine Brüste nicht automatisch öffentliches Gut werden, nur weil sie nicht eingeschnürt sind?", so Weippert.